O BNG asegurou respectar a decisión "lexítima" da súa exportavoz nacional Xavier Vence de pedir a baixa da formación e agradeceulle a súa achega no ámbito económico, no político e no organizativo nunha etapa "moi complexa".

Rubén Cela e Goretti Sanmartín na rolda de prensa deste venres | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa celebrada este venres en Santiago antes do último Consello Nacional que ten lugar antes da XVI Asemblea Nacional, o secretario de Comunicación da formación nacionalista, Rubén Cela, mostrou o respecto da formación ante a decisión do exdirixente nacionalista aínda que recoñeceu que lles gustaría "que fose doutra forma".

"Son dos que penso que no BNG non sobra ninguén senón que falta xente, como a que está a entrar nos últimos meses, moi novo e con moitas ganas", manifestou Rubén Cela, que destacou o labor levado a cabo por Xavier Vence "nun contexto nada fácil" despois de "asumir a portavocía nun momento complexo".

Ademais, preguntado polos xornalistas sobre o feito de que tres do catro últimos portavoces nacionais abandonasen a formación --Xosé Manuel Beiras, Anxo Quintana e Xavier Vence-- Rubén Cela considerou que "en democracia é imprescindible que calquera home ou muller poida participar nunha organización política" pero recoñeceu que "isto non debe ser obrigatorio".

"Son decisións lexítimas e persoais, o único que cabe é respectar", manifestou para incidir en que, "nestes momentos, está a entrar moita militancia nova". "Ninguén debe estar a contragusto nunha organización política", apuntou.