A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, asegurou este venres que asume "con tranquilidade e normalidade" a posibilidade de que Ferraz decida introducir cambios no órgano que dirixe de forma interina o partido en Galicia cando faltan pouco máis de "dous meses" para que se elixa unha nova executiva federal.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

"Cada un ten a responsabilidade que ten e a toma de decisións que ten, e nós respectamos sempre as decisións e as normas do partido", sostivo Cancela para tratar de resolver as numerosas preguntas dos xornalistas ao termo dunha xornada sobre igualdade de homes e mulleres organizada polo Grupo Parlamentario Socialista.

Neste punto, acerca de se cre xustificado algunha substitución na xestora galega, rexeitou pronunciarse respecto diso por non ser a persoa que ten que "tomar a decisión". "Que o valore quen ten a capacidade para facelo", resolveu.

E, tras salientar que "quedan dous meses para unhas primarias e un congreso" nos que se decidirá quen asume "a dirección política e orgánica" do PSOE, o que si reivindicou Pilar Cancela é que o órgano que dirixe está a cumprir cos labores que lle foron asignados e actuando "correctamente e con responsabilidade".

É máis, deu conta de que se lle encargou a "dirección e coordinación" do grupo parlamentario, que está a funcionar "con absoluta normalidade", e tamén "a xestión ordinaria do partido en cuestións que parece que non dan traballo pero que hai que resolver e definir". E a prolongación da vixencia deste órgano, subliñou, non foi por vontade propia.

Sen mencionalo, aludiu así á retirada das competencias para organizar o proceso de renovación da cúpula do PSdeG a través dunhas primarias e un congreso. "Hai moito tempo que nos gustaría convocalas", agregou.

COINCIDE CON LAURA SEARA

Precisamente nesta xornada de igualdade participou tamén a ourensá Laura Seara, quen actualmente exerce como coordinadora da área de Organización da xestora federal do PSOE. Con ela, declarou Cancela, "non" abordou esas eventuais modificacións. "Non todo é o mundo orgánico, afortunadamente", chanceou, antes de eloxiar a calidade de todas as relatoras neste acto.

Pola súa banda, a exsecretaria de Estado de Igualdade declinou as preguntas dos xornalistas sobre se Ferraz acometerá cambios na dirección do PSdeG. "Non son portavoz da xestora federal e creo que todos debemos ser tremendamente responsables", alegou, e deixou a resposta a esas cuestións en mans do portavoz, Mario Jiménez, ou do presidente deste órgano, Javier Fernández.

"Eu vin a outra cousa", escusouse, para incidir en que non ten opinión acerca diso. "E menos hoxe, cando vin falar de igualdade nesta casa que foi a miña", resolveu Seara lembrando o seu paso pola Cámara galega entre 2001 e 2011.