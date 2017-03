O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este venres que o Goberno galego "non tiña competencia" sobre o caso da muller con cancro a quen se lle negou a invalidez, María Isabel Carragal, quen faleceu este martes tras tres anos de loita.

En concreto, o vicepresidente do Goberno galego foi preguntado polas declaracións do avogado do Defensor del Paciente, Cipriano Castreje, quen denunciou esta situación.

A este respecto, Rueda limitouse a dicir que este caso está xudicializado. "Saben que cando pasa un ano xa non é competencia da Xunta", precisou, para logo engadir que respecta "todas as opinións", entre elas a do Defensor do Paciente.

A continuación, reivindicou o "altísimo nivel" da sanidade pública en Galicia e das súas prestacións, "con independencia de situacións concretas". "Ademais, respecto da invalidez, a Xunta de Galicia non tiña competencia", resolveu.