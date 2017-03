O BNG considera que os medios públicos non deben emitir cerimonias relixiosas nun Estado aconfesional

A secretaria de Organización do BNG, Goretti Sanmartín, considerou que nun Estado aconfesional os medios públicos non deben emitir cerimonias relixiosas.

Así se pronunciou a dirixente nacionalista este venres ao ser preguntada polas declaracións concedidas polo portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ao 'Faro de Vigo', nas que defendeu que as misas na TVG axudan a "normalizar o galego" e apoiou a emisión en lingua propia de actos relixiosos pero "de todas as confesións".

Respecto diso, Goretti Sanmartín incidiu que nas canles públicas "non debe haber eses espazos" e que, no caso de que os haxa, "deben abrirse a todas as relixións". "Que despois os oficios relixiosos de calquera relixión fáganse en galego parécenos positivo", sinalou.