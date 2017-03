O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, contrapuxo o "debate" nos congresos da súa formación, que supoñen "a entrada de savia nova a todos os niveis", coas asembleas e as primarias doutras forzas que se converten "nunha batalla campal que sempre acaba en purga".

Tellado En Rolda De Prensa | Fonte: Europa Press

"O partido non para", sentenciou, nunha rolda de prensa, na que reiterou que o PPdeG ten a vista posta nas eleccións municipais de 2019. De feito entre este venres e o fin de semana celebraranse os conclaves de Porto do Son, Carral e Caldas. E nas próximas semanas, están convocados ao redor dunha ducia, entre eles os da Coruña, Negreira ou Mugardos, entre outros.

En relación ao anuncio de que a titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, optará á Presidencia do PP local da Coruña, subliñou que os militantes son os que decidirán se ela é a nova líder da formación ou outro candidato, no caso de que se presente alguén máis.

En todo caso, se sae vencedora, ve "perfectamente compatible" o seu papel na Coruña co de conselleira.

FEIJÓO APOIA A MORENO E CIFUENTES

Tellado incidiu tamén en que Núñez Feijóo participa este fin de semana nos congresos autonómicos dos populares andaluces e madrileños, arroupando a Juan Manuel Moreno e a Cristina Cifuentes.

No caso de Madrid, subliñou que o presidente do PPdeG apoia á candidata coa que comparte "boa parte da filosofía de goberno". Aludiu a coincidencias como a "común aposta pola presión fiscal reducida", os "baixos índices de endebedamento" ou os "incentivos á actividade económica" para "consolidar" o crecemento.

En relación a ambas as visitas, Tellado subliñou que Galicia "pode presentar hoxe un modelo propio de Goberno que resulta interesante noutras autonomías", e que o PPdeG "pode presentarse como un modelo de partido interesante a nivel autonómico, cun líder contrastado e cun modo de facer política próximo ás necesidades dos cidadáns".

A combinación destes dous elementos é, segundo Tellado, o que provocou que o PPdeG lograse a única maioría absoluta dunha comunidade nas eleccións do pasado 25 de setembro.

CABALLERO, "POLEMÓLOGO"

Ao tempo, Tellado afeou aos socialistas galegos que queiran "estender o modelo andaluz a toda España", ao dar o seu "apoio" a Susana Díaz. "Se o modelo do novo socialismo galego é paro, endebedamento e espremer ao contribuínte, podemos entender a situación actual do partido", aseverou.

Tamén afeou ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que o andaluz sexa "o seu modelo". Do rexedor vigués afirmou, a continuación, que é "un polemólogo, que polemiza con todo e contra todo", e mencionou á Xunta, á universidade e ao Celta.

O PSOE DEBE "CONTRIBUÍR Á GOBERNABILIDADE"

Así mesmo, preguntado por se o modelo que deberían seguir os socialistas en España é, se non o de Susana Díaz, o de Patxi López ou o de Pedro Sánchez, respondeu que o que ten que facer o PSOE é contribuír "á gobernabilidade do país", porque "non basta con apoiar a investidura".

Por último, incidiu en que España necesita un PSOE forte que lidere a oposición, papel que "ocupa agora" Podemos, non por "méritos" da formación que lidera Pablo Iglesias, senón porque os socialistas galegos "perderon o rumbo".

Ao seu xuízo, con todo, España require un partido "sólido" e que o PSOE "supere a súa situación de crise" para que haxa unha opción de alternativa "seria" ao PP.

Preguntado acerca de se ao PP cónstanlle deslocalizacións dalgunha empresa ou mercadoría a portos fóra de España e Galicia tras o rexeitamento na pasada xornada do decreto da estiba, Tellado asegurou "descoñecer" dita cuestión.