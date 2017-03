O Teatro Colón da Coruña cancela o espectáculo de Jorge Cremades ante a petición de colectivos feministas

O Teatro Colón da Coruña cancelou o espectáculo de Jorge Cremades 'Ódiote, pero como amigo', que estaba previsto para o próximo 25 de marzo.

Goretti Sanmartín e Rocío Fraga en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así o informaron desde a dirección do centro nunha comparecencia á que asistiron a concelleira de Igualdade do Concello da Coruña, Rocío Fraga, e a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín. Esta vinculou a decisión coa "tolerancia cero" co machismo.

Desde o Teatro Colón, propiedade da Deputación da Coruña, precisaron que o artista manifestou a súa vontade de subir ao escenario, tras a venda de entradas. No entanto, dixeron que o artista "non quixo prexudicar ao teatro nin á súa dirección" tras as críticas a esta representación.

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Tamén precisaron que os que adquiriron localidades terán dereito á devolución do importe íntegro a través da plataforma onde as adquiriron.

Mentres, a vicepresidenta provincial vinculou a decisión con "un compromiso firme de tolerancia cero co machismo". Ademais, vinculou esta cancelación cunha "vitoria" do colectivo feminista.

Na mesma liña, a concelleira de Igualdade do Concello da Coruña, Rocío Fraga, precisou que a decisión se adopta tras a solicitude feita por un grupo de mulleres. Ao seu xuízo, este espectáculo é "a punta do iceberg doutras expresións de odio que teñen lugar, ás veces, nos espazos artísticos".