O Estado comprometeu cubrir continxencias por 1.085 millóns na venda de NCG, con 319 millóns para cláusulas chan

As garantías existentes no contrato de compravenda de Banesco co Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) para adquirir Novagalicia Banco --posteriormente Abanca-- contaron cun compromiso de cobertura de continxencias por ata un máximo de 1.085 millóns de euros no caso de ser necesario, entre os que inclúen 319 millóns de euros para cláusulas chan de hipotecas.

Diso informou este venres na comisión de Economía, en resposta ao BNG, o director xeral de Política Financeira e Tesouro, David Cabañó, quen destacou que o fondo de rescate bancario de titularidade do Estado estableceu "garantías en todos os procesos de venda realizados", do mesmo xeito que no caso de Abanca --entidade resultante da compra de Banesco de Novagalicia Banco (tras a fusión das caixas galegas)--.

En concreto, no caso de Abanca, segundo a información facilitada pola Xunta, eses 1.085 millóns están compostos por 771 millóns do propio fondo de rescate e 314 millóns achegados polo Fondo de Garantías de Depósitos.

Así, nese importe máximo de garantías de 1.085 millóns atópanse, entre outros, ademais de 319 millóns para cláusulas chan, 227 millóns para cobertura de produtos híbridos, 141 millóns por traspaso de activos á Sareb e 119 millóns para coberturas de tipos de interese, segundo os datos achegados por este venres pola Xunta.

Máis aló desta cuestión, Cabañó defendeu na súa intervención a venda de Novagalicia Banco a Banesco por algo máis de 1.000 millóns de euros, xa que foi unha poxa "competitiva e aberta a todas as entidades de crédito e investidores nacionais e internacionais", o que "contribuíu a maximizar o prezo".

Ademais, remarcou que "todas as decisións" que se adoptaron corresponderon a autoridades europeas e estatais, xa que a Xunta non tiña competencias. Así mesmo, valorou a venda, posto que o FROB "podería adoptar outras decisións" como "a liquidación da entidade", o que suporía "unha perda superior a 10.000 millóns", ou unha fusión cunha entidade de maior tamaño "como poida ser Bankia".

"GRAN ESTAFA"

Estes datos foron analizados posteriormente en rolda de prensa polo deputado de En Marea Manuel Lago quen tachou de "gran estafa" que o FROB asuma "o 85 por cento do custo" dunha serie de continxencias "que se poidan producir en anos sucesivos" para Abanca, "algo parecido a un sistema de protección de activos".

Así, sinala como "especialmente doloroso" que por primeira vez coñézase o achegado como garantías para cláusulas chan, xa que iso "non o vai a pagar a banca, senón a cidadanía". Por iso, esixe "investigar" o proceso de venda "precipitada" de Novagalicia Banco.

"É dicir, o FROB vai volver a meter na entidade con diñeiro público a mesma contía pola que formalmente lla vendeu a Escotet", clamou Manuel Lago.

En Marea presentou este venres as súas peticións de comparecencias e achega de documentación que debe realizarse á comisión das caixas galegas antes de terminar os seus traballos, onde o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, censurou que o realizado por Abanca "é saltar con rede" por parte "do señor Escotet".

Durante a comisión, Noa Presas (BNG) tamén cargou contra o "escuro" proceso que implicou a fusión das caixas galegas e a súa posterior venda, onde o FROB "infravalorou o custo", "do que se beneficiou o comprador". Respecto diso, tacha de "incomprensible" a actitude da Xunta "durante todos estes anos" por non ter unha "actitude máis proactiva".