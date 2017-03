A Policía Local de Vigo instrúe dilixencias contra unha muller que furtou roupa por valor de máis de 140 euros

Axentes da Policía Local de Vigo instruíron dilixencias contra unha muller, S.S.D.C., de 34 anos de idade e veciña de Pontevedra, como presunta autor do furto de varias pezas de roupa, valoradas en máis de 140 euros.

Os feitos tiveron lugar na mañá do xoves, cando unha patrulla do 092 desprazouse a un comercio de cálea Príncipe, alertada pola súa encargada. A muller explicou aos axentes que recoñecera a unha persoa que anteriormente cometera furtos no establecemento.

Os axentes localizaron á sospeitosa na rúa Velázquez Moreno e seguírona ata Progreso, onde se reuniu cun home. Cando ambos se ían a meter no interior dun vehículo foron interceptados.

A muller levaba unha bolsa de cor azul na que portaba varias pezas de roupa con alarmas e etiquetas, e non puido acreditar a compra de ningunha delas.