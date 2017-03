Anova camiña cara a división

A II Asemblea Nacional de Anova, que se celebra esta fin de semana, podería rematar en división tras non chegar a un acordo sobre a composición das listas as dúas correntes; a oficial que encabeza Antón Sánchez e a crítica, do deputado Davide Rodríguez.

Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras nunha Coordinadora de Anova | Fonte: Europa Press

Este venres, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, afirmou que o grupo de militantes que aglutina a candidatura que el encabeza para o III Asemblea Nacional de Anova ten como premisa "innegociable" o camiño da unidade popular. Sen embargo, segundo as fontes consultadas, non haberá integración na lista oficial do grupo dos críticos.

Con toda probabilidade, e a falta de que este sábado vote a militancia, Antón Sánchez converterase en portavoz nacional da formación nacionalista, sucedendo ao histórico Xosé Manuel Beiras e a Martiño Noriega, actualmente alcalde de Santiago pola candidatura de confluencia Compostela Aberta.

O seu compañeiro de bancada no Parlamento Davide Rodríguez asinou unha das emendas máis críticas ao texto político, que avala a dirección saínte e que defenderá a candidatura de Antón Sánchez, quen subliñou que el tentou facer unha "lista de integración".

Non se "contan" coas bases

Con todo, o militante ourensán asegurou, en declaracións a Europa Press, que non se deron as condicións de contar coas "bases". En todo caso, o tamén exalcalde de Manzaneda explicou que renunciaron a facer 'oposición' interna e mostrou o seu apoio persoal ao que será o novo portavoz nacional.

A preguntas dos medios en rolda de prensa este venres, Antón Sánchez remarcou que se traballou por "facer unha lista de integración, da diversidade e da pluralidade", pero indicou que tampouco se quere "coartar o debate necesario despois de dous anos e medio case con cinco procesos electorais".

Así, o ata agora coordinador de En Marea subliñou que "toda a militancia ten dereito a participar" no debate e a "facer crítica", mentres que a dirección saínte --á que pertence tamén Sánchez-- debe "facer autocrítica".

"Saír con forza"

"O importante é facer unha renovación para saír con forza o día despois. Nós cremos que entre irmáns todo pode debaterse e que, ao contrario; se non se producise ese debate, preocuparíame, porque non teriamos unha organización viva", aseverou, antes de expresar que "o importante é que ao día despois saian preparados para que Anova poida incidir positivamente no espazo de unidade popular".

"O único que para nós é innegociable é ese camiño de unidade popular que naceu en Anova desde o minuto uno, porque non vemos outra maneira de ser alternativa que unirnos entre os diferentes", dixo sobre, precisamente, unha das cuestións que máis críticas suscitou no seo da formación nacionalista, por como se percorreu o camiño ata En Marea.

"Sabemos que é moi complexo, moi tentador, estar en espazos de confort onde todos nos deamos a razón; pero non coñecemos outra forma de plantarlle cara ás políticas da dereita como é facer cesións e espazos comúns, moitos mínimos comúns que seguen facendo posible a unidade popular", salientou Antón Sánchez, quen afirmou: "Debateremos, faremos autocrítica e faremos renovación".

O deputado pola Coruña mostrouse "satisfeito" polo "esforzo" realizado por parte dos impulsores da súa candidatura, aínda que a integración que se buscou finalmente non frutificou. "A relación é moi correcta e sa, pero hai textos presentados á asemblea, que son lexítimos, pero discrepan (dos que eles defenden) e que serán debatidos", polo que "máis aló das listas, haberá ese debate de ideas políticas", sentenciou.

Candidatura

Na candidatura de Antón Sánchez están integrantes do que no seu día foi o Encontro Irmandiño, pero tamén da FPG. Nesta lista inclúense boa parte do sector institucional da formación con referentes como Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega, ademais do deputado de En Marea no Congreso Miguel Anxo Fernán Vello e os alcaldes de Sada, Benito Portela, e Val do Dubra, Antonio Negreira.

Tamén están cargos que ocuparon postos orgánicos na dirección saínte, como Raúl Asegurado, que está chamado tamén a ocupar un posto relevante na futura permanente de Anova --o órgano que executa as decisións da Coordinadora Nacional--.

No sector crítico atopase o sector máis nacionalista de Anova e, a maior parte deles veñen do Encontro Irmandiño, a excisión do BNG que encabezou Beiras. A principal crítica que fan é que o sector oficial está controlado por un sector da FPG que pretende "desfacer e descafeinar" Anova dentro de En Marea a quen acusan de "facer pactos con determinadas mareas --en alusión á Marea Atlántica e o sector de Podemos de Íñigo Errejón-- para cortarlle as orellas a Luís Villares".