Sete concellos máis se unen ao programa 'Apego' para fomentar o uso do galego desde os primeiros anos de vida

A cidade de Lugo, as localidades pontevedresas de Nigrán, Ponteareas e Vilagarcía, os municipios coruñeses de Cee e Sada e o concello ourensán do Carballiño, adheríronse ao programa 'Apego', cuxo obxectivo é fomentar e mellorar a transmisión e o uso do galego nas novas xeracións desde os primeiros anos de vida.

Presentación do programa Apego en Nigrán | Fonte: Europa Press

O acto de firma deste protocolo de colaboración celebrouse na mañá deste venres en Nigrán, co que este sete localidades pasan a unirse ás outras 23 xa incorporadas a este programa. Con iso, xa forman parte de 'Apego' o sete grandes cidades galegas e "as principais áreas urbanas" de Galicia.

Segundo comunicou a Europa Press a coordinadora do proxecto e técnico de normalización lingüística do concello de Ames, Rosa Moreiras, o obxectivo deste programa é "promover e arroupar a crianza en galego", polo que poden integrarse as familias que están a esperar un bebé ou que teñen un fillo de 0 a 6 anos.

Por medio de 'Apego', créase unha rede de contacto fluído entre as familias e os concellos e entre os propios nenos; organízanse actividades para familias, profesores e nenos; e ponse a disposición das familias diferentes recursos físicos e virtuais. Actualmente hai unhas 2.000 familias adheridas ao programa, e "moitas máis" participan nas actividades organizadas.

As familias interesadas poden solicitar unirse gratuitamente no servizo de normalización do seu concello ou a través da páxina web 'www.apego.gal', tras o que se lles explica o programa e o seu funcionamento. Ademais, se lles da un disco con cancións en galego e unha caixa de benvida cun medidor, unha manta-mordedor, un libro sobre o programa e un álbum, entre outras cousas.

Pola súa banda, para que os concellos poidan formar parte desta rede, é "imprescindible" que teñan un servizo de normalización lingüística con persoal técnico especializado; así como "vontade" de intervir. Moreiras indicou que non importa o tamaño das localidades porque "se buscou unha fórmula para que puidesen participar todas".

"VALORACIÓN MOI POSITIVA"

'Apego' naceu en 2015 da man de 12 concellos galegos, ante a "preocupante" perda do galego nas novas xeracións e a demanda das familias para educar neste idioma. Así, co obxectivo de "incentivar e favorecer o uso do galego na infancia", realízanse actividades formativas e de dinamización e ofrécense recursos ás familias.

Durante o acto, Moreiras destacou que, despois de dous anos de vida, pódese facer "unha valoración moi positiva" do programa "pola acollida e as familias implicadas e os recursos creados". "É unha achega que se fai para o futuro, a lingua dalles aos nenos memoria de quen son e identifícalles", subliñou.

O alcalde de Nigrán, Juan González, considerou que, coa adhesión a 'Apego', o concello está "a dar pasos importantes para que o galego siga estando presente". En leste mesmo sentido, destacou que responde o "compromiso político" e a aposta que fai o Goberno nigranés polo fomento do galego.