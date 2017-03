O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, xustificou a moción de censura que edís populares e independentes impulsan en Sobrado dos Monxes (A Coruña) para arrebatar a Alcaldía ao PSOE. Ao seu xuízo, se hai "unha maioría alternativa" no pleno da localidade que entende que hai que cambiar ao actual goberno é "perfectamente lícito" o paso porque "non hai normas distintas para uns e outros".

Miguel Tellado, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou, tras ser preguntado acerca de se non supón unha contradición que o PP apoie que goberne a lista máis votada (que en Sobrado é a do PSOE) e este tipo de iniciativas censoras de forma paralela.

Respecto diso, Tellado subliñou que "moitas" das mocións impulsadas polo PPdeG buscan que "goberne a lista máis votada". En todo caso, na situación concreta de Sobrado, esgrimiu que "as normas son iguais para todos".

"Cremos que debe gobernar a lista máis votada, pero o que non hai son unhas normas para o PP e outras para o PSOE. Non pode ser que o PSOE entenda que sempre ten que gobernar el, gañando ou perdendo", sentenciou.

Así, concluíu que os socialistas "teñen que entender" que, "se hai unha maioría alternativa" no pleno de Sobrado que entende que hai que "cambiar" ao actual goberno local porque "non o está facendo ben", é "perfectamente lícito" presentar unha moción de censura.