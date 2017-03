O lobo mariño Luceiro volve ao mar logo de tres meses de recuperación en Galicia

O lobo mariño Luceiro, que permanece en rehabilitación dende o 5 de decembro pasdo, será embarcado este sábado no porto de Marín para proceder a súa liberación nas augas internacionais do Grand Solé.

Luceiro, cría de lobo mariño rescatada en Galicia | Fonte: CEMMA.

A asistencia e rehabilitación do animal foi levada a cabo pola Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (CEMMA), entidade coa que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ten asinado un convenio para o ano 2017. Na segunda fase de recuperación, o lobo mariño permaneceu nas instalacións do Instituto Galego de Formacion en Acuicultura (IGAFA), dende onde será transladado a Marín a primeira hora deste sábado.

Esta cría de lobo mariño macho apareceu enmallada nas redes dun pesqueiro de Cedeira do que toma o nome. Medía 100 centímetros de lonxitude e pesaba 22 kg., atopándose en mal estado cando foi atopada.