O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, advertiu este venres de que a súa formación "vaise opor firmemente" ao desmantelamento dos rexistros da propiedade e dos xulgados de paz no rural galego, por considerar que estas medidas "contribúen a facer máis cara e custosa" a vida no campo galego.

Con motivo dunha visita a Ourense, acompañado polos deputados ourensáns da formación, Ánxeles Cuña e Davide Rodríguez, Villares reiterou a súa oposición ao decreto que suprime dez rexistros da propiedade en Galicia.

Para Villares esta medida é "unha mostra máis do estrangulamiento" dos servizos no rural galego, do que considera responsable "ao PP nacional e de Galicia".

"Esta decisión, que vai significar un aforro pírrico, vai supor unha perda de emprego, renda e oportunidades económicas" nos municipios afectados por esta medida, alertou o portavoz de En Marea.

Os MUNICIPIOS AFECTADOS

En concreto, trátase dos concellos de Muros, na provincia da Coruña; Quiroga, Fonsagrada e Becerreá, en Lugo; Bande, Celanova, Ribadavia, Pobra de Trives e Viana do Bolo, en Ourense e Ponte Caldelas, en Pontevedra.

Para o portavoz parlamentario da formación o peche destes rexistros "contribuirá a facer máis cara e custosa a vida no rural", unha situación que se agrava porque "en sete dos dez concellos afectados a media do paro é superior á media galega".

Entre as consecuencias desta medida, Villares destacou a "dilación de tempo" nas tramitacións que, a partir de agora, terán que enviarse ás cabeceiras comarcais e a falta de "garantías" sobre o mantemento de "todo o persoal" que traballaba nos rexistros.

Tamén alertou de que "non queda claro que se vaia a manter a función liquidadora de impostos" que ata agora cumprían os rexistros da propiedade.

Ademais da súa oposición ao peche dos rexistros da propiedade no rural, Villares lembrou a reforma da Lei do Rexistro Civil, que na súa opinión "profunda no baleirado de competencias dos xulgados de paz e a reforma completa dos rexistros civís".

MESMOS DEREITOS

Villares advertiu de que a proposta "vai apartar aínda máis un servizo esencial para a cidadanía, que probablemente quede eliminado a favor do rexistro único nas provincias".

"En Marea vaise opor firmemente ao desmantelamento de servizos para ocasionar o despoboamento do rural", reiterou Villares, que tamén insistiu en que "todo o mundo ten os mesmos dereitos con independencia do lugar en que viva".