A Xunta e a Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (Atiga) selaron un acordo para a creación do "observatorio da Industria 4.0", que elaborará un estudo para crear un "mapa" sobre os sectores produtivos galegos apoiados sobre as novas tecnoloxías.

Este venres, o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, presentou a iniciativa durante a súa participación na xornada 'Oportunidades de desenvolvemento da Industria 4.0', que tivo lugar na Cidade da Cultura de Santiago.

Así, Conde apuntou que este observatorio "é un dos obxectivos que recolle a 'Axenda Galicia-Industria 4.0' para os próximos dous anos", nos cales o seu orzamento incrementarase "un 22%", ata alcanzar os 175 millóns de euros.

Segundo informou a Xunta nun comunicado, o proxecto permitirá crear un mapa da Industria 4.0 na actualidade, así como o "grao de incidencia" que a tecnoloxía "empeza a ter" nos sectores produtivos galegos.

"IDENTIFICAR" AS OPORTUNIDADES

En concreto, o observatorio "axudará a identificar as oportunidades que ofrece a tecnoloxía en termos de custos e de produtividade nos dez sectores estratéxicos da economía de Galicia": agroalimentación, biotecnoloxía, automoción, naval, metalmecánico, sector da madeira e forestal, téxtil-moda, aeronáutico, enerxías renovables, as TIC e a pedra natural.

"O tecido industrial galego non será atractivo nin competitivo se non é capaz de innovar", declarou no acto Francisco Conde, que incidiu en que as empresas deben adaptarse a "este novo escenario tecnolóxico" se queren competir "a todos os niveis".

PLAN DE CAPTACIÓN DE INVESTIMENTOS

Deste xeito, Conde valorou a creación do 'Plan de captación de investimentos" aprobado recentemente pola Xunta, que tamén inclúe a 'Lei de fomento da implantación empresarial'.

Con elas, o Goberno galego quere "simplificar e axilizar" os trámites administrativos para atraer "proxectos industriais" a Galicia e "recollerá axudas e beneficios fiscais para o desenvolvemento da actividade empresarial".