A Deputación achega 142.000 euros para a xestión dos hortos urbanos

A xunta de goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres as condicións para a adxudicación da xestión dos hortos urbanos da capital lucense por valor de 142.000 euros para as anualidades desde 2017 ata 2019.

A empresa adxudicataria será a encargada de manter e xestionar os hortos, que deberán contar cun xardineiro e un técnico agrícola como mínimo. Así mesmo, a concesionaria terá que asumir a oferta de accións formativas.

O proxecto, que recibirá o nome "Os agros do Rato e Paradai", inclúe 10.000 metros cadrados de leiras a disposición dos veciños de Lugo. A deputada socialista Sonsoles Izquierdo avanzou que a deputación está pendente de recibir a autorización da Confederación Hidrográfica Miño-Sil para acometer obras de mellora nos terreos.

Segundo as previsións do organismo provincial, as obras executaranse a finais de ano. Ademais, elaborarase un regulamento de boas prácticas para os usuarios dos hortos e crearase un Consello de Hortos, no que participará a empresa, a Deputación e os beneficiarios.

Por mor dunha enquisa aos usuarios dos hortos, a Deputación coñeceu algunhas das inquietudes dos actuais beneficiarios, como os roubos e a recollida de residuos.