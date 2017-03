En Marea presentou as súas propostas ao plan de traballo na continuación da comisión das caixas galegas, entre as que se atopan a petición de varias comparecencias como a do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así como a achega de diversa documentación, que "oculta" o PP, relacionada coas auditorías que propiciaron a venda.

Antón Sánchez e Manuel Lago en roda de prens. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, os deputados de En Marea Antón Sánchez e Manuel Lago presentaron as propostas do seu grupo --cuxo prazo de presentación finaliza este venres-- nas que se pide que compareza Feijóo para que "dea explicacións" polo seu papel "ausente" no proceso de venda de Novagalicia Banco.

Entre outros, queren que comparezan o exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ocupaba o cargo no momento da fusión das caixas galegas, e a exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, que no seu momento contestaron a un cuestionario por escrito.

Así mesmo, Antón Sánchez demanda que "se achegue a información negada" por parte do PP, como "a carta de encarga" na que "a Xunta definía a KPMG que aspectos" debía analizar na súa auditoría, que "nin era auditoría, nin avalaba a fusión das caixas", a cal "curiosamente desapareceu do expediente".

Tamén esixe os documentos sobre a decisión de vender "rápido" en base a un informe da auditora Mckinsey, "coñecida a nivel mundial por participar en procesos de privatización" e seguir "a política de portas giratorias", que "dicía non se sabe con que argumento que había que vender xa para non deteriorar os activos". Tamén chama a comparecer ao autor do informe.

Ademais, En Marea quere acceso aos informes dos técnicos de Facenda aos que aludiu na súa comparecencia por escrito Fernández Currás, así como ao "caderno de vendas de BNP Paribas do que non se tivo coñecemento".

O PP QUERE "CONTROLAR A INFORMACIÓN"

A preguntas sobre a negativa dos populares a permitir novas comparecencias na comisión de caixas e sobre se espera que acceda a estas, Antón Sánchez prevé que o PP "vai seguir na mesma actitude" de "ocultar" e "ter controlada a información".

Con todo, o rexeitamento ás demandas da oposición servirá, ao seu xuízo, para "retratar" ao Partido Popular, pois só busca unha comisión "exprés" na que "se neguen comparecencias".

A este respecto, lembrou que o PPdeG "tivo conxelada" esta comisión de caixas, e o portavoz parlamentario dos populares, Pedro Puy, recoñeceu que "foi unha decisión persoal" para non influír no proceso de venda.

"O PP quere controlar con man férrea e sen escrúpulos o que quere que se saiba e o que quere ocultar do proceso de fusión e privatización", censurou o viceportavoz de En Marea.

"GANGA"

En cambio, Antón Sánchez subliña que a cidadanía quere saber "por que tanta présa" na venda de NCG e "por que non se esgotaron os prazos". Sobre este extremo, censura que "os beneficios logrados nos dous primeiros anos" por Abanca "xa cobren o prezo de venda", que foi unha "ganga" e "un gran negocio para o señor Escotet co que lle obsequiou Feijóo".

A continuación, Manuel Lago lamentou que a privatización do aforro galego "é inexplicable", pois se vendeu "precipitadamente", aínda que "xa se sabía que conducía ao desastre".

A modo de exemplo, Lago expuxo que tres meses despois da venda de Novagalicia Banco a Banesco por pouco máis de 1.000 millóns houbo un informe de Deloitte no que xa se valoraba ao banco en 2.587 millóns, máis de 1.500 millóns por encima do seu prezo de venda.

DECISIÓN DE "LIQUIDAR" AS CAIXAS

Uno dos puntos sobre os que puxo o foco Lago foi sobre a decisión "do oligopolio financeiro" de "liquidar" todas as caixas de aforro de España, "coa complicidade do PSOE e PP".

E é que considera que, máis aló dos "erros de xestión" dos "autócratas" que estiveron á fronte das caixas galegas, o "80 por cento" dos 10.000 millóns de euros que tiña de buraco a entidade" non se derivan da conta de resultados, senón "de decisións discrecionales do Banco de España ao servizo do oligopolio financeiro español para acabar coas caixas de aforro". "A proba é que hoxe non hai nin unha soa caixa de aforros en España", sentenciou.