O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrouse "totalmente de acordo" con que as relixións poidan ter espazo nos medios de comunicación pública pero "sempre regulados e sen ningún trato de favor", á vez que defendeu "acabar cos privilexios da Igrexa católica", como a falta de pagamento do IBI.

Luís Villares, portavoz de En Marea, en rolda de prensa 13 de marzo | Fonte: Europa Press

Así o sinalou este venres en Ourense tras ser preguntado pola proposición non de Lei presentada a pasada semana por Podemos no Congreso para "suprimir as emisións de misa" que se realizan todas as semanas na segunda canle da televisión pública estatal.

Nun primeiro momento, en declaracións a un xornal este venres, o portavoz de En Marea defendeu que no caso de Galicia a emisión dos oficios relixiosos cumpría unha "función de normalización" da lingua galega.

Villares volveu a insistir neste aspecto a pesar de que considera que "existe unha gran asintonía" entre unha cidadanía que fala galego e demanda este tipo de servizos relixiosos; e, en oposición, o que se lle está ofrecendo por parte dunha xerarquía eclesiástica que non ofrece galego.

FIN AOS "PRIVILEXIOS"

Para o portavoz de En Marea a proposta de Podemos non encerra polémica, senón a "idea de que deben acabar os privilexios" da Igrexa católica. "É un privilexio que preocupa a toda a sociedade que a Igrexa non pague o Imposto de Bens Inmobles (IBI) polos inmobles que ten no territorio", sinalou respecto diso.

Pero tamén alertou de que "un Estado laico e democrático non pode aceptar" que os profesores de relixión se paguen con fondos públicos e que "accedan sen ningún tipo de oposición nin control" a exercer o ensino.

Nesta liña tamén considerou como "un privilexio inaceptable" o feito de que a relixión forme parte do currículo de estudos. "Consideramos que existen privilexios que deben desaparecer", insistiu o portavoz parlamentario de En Marea.

No entanto, Villares defendeu unha aposta pola "tolerancia relixiosa" e que as relixións poidan ter espazos nos medios de comunicación, pero "sempre regulados e sen ningún trato de favor a ningunha confesión".