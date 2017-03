A polémica xerada en relación ao proxecto de planta de biomasa de Ence en Pontevedra foi cualificada pola presidenta da Deputación provincial, a socialista Carmela Silva, como un "vodevil moi malo" coa pasteira e o Partido Popular de Galicia como protagonistas.

Carmela Silva. | Fonte: Europa Press

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o vicepresidente, Alfonso Rueda; o portavoz do PP en Pontevedra, Jacobo Moreira; e o alcalde de Cerdedo-Cotobade, o popular Jorge Cubela, segundo Carmela Silva, "parecen membros do Consello de Administración de Ence", segundo sinalou.

A todos eles pediulles "que se aclaren" son a súa decisión relativa á planta de biomasa, "incluída no anuncio publicitario aos catro ventos" do chamado Pacto Ambiental asinado con Ence.

Ademais, lembrou que horas despois de coñecerse que o Concello de Cerdedo-Cotobade ofrece á multinacional pasteira terreos para albergar esta instalación, fontes da compañía expuxeron que non contemplan ningunha outra localización que o seu centro de operacións en Lourizán.

Así, Carmela Silva sinalou que toda esta lea orixinouse despois de que Ence dixese que instalaría unha planta de biomasa en Huelva e que recortaba os seus investimentos en Pontevedra, unha noticia ante a que o PP e a Xunta "saíron en tromba para botarlle a culpa ao Concello de Pontevedra cando este non ten ningunha competencia aí, é a Xunta", aclarou.

"Hai un plan sectorial e, por tanto, é a Xunta de Galicia a responsable de que estea ou de que non estea", subliñou. "Aquí o problema está nas mentiras do Partido Popular", abundou Carmela Silva, que tamén acusou aos populares de "defender a Ence coma se fosen os propietarios". "É unha paixón total", sentenciou.

CRÍTICAS A FEIJÓO

A presidenta provincial tamén trasladou a súa "incredulidade" ante as últimas declaracións efectuadas en Pontevedra polo presidente da Xunta, nas que "converte a política nun circo romano" xa que, no canto de representar a toda a cidadanía, segundo Carmela Silva, "baixa á area do circo e se enlama".

Neste sentido, considerou que o mandatario popular diga que o "principal problema que ten Pontevedra é que o PP non teña o poder na Deputación" resulta "sorprendente" para Carmela Silva.

A mandataria socialista citou o desemprego, a deslocalización de industrias a Portugal, as infraestruturas, ou as asasinadas pola violencia machista como "outros problemas máis importantes" que ten a provincia "antes de recuperar a Deputación".

"Dígolle que non a van a recuperar, que perdan toda a posibilidade de poder recuperala", afirmou Carmela Silva. "A eles sempre lles preocupa o poder, o mal uso, son incapaces de separar o partidario do institucional, son así, que lle imos a facer", concluíu.