O consello asesor da CEP avala por unanimidade o cesamento temporal de participación nos órganos de goberno da CEG

O consello asesor da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) apoiou por unanimidade o acordo do comité directivo e a comisión permanente do organismo de cesar de forma temporal a súa participación nos órganos de goberno da patronal galega, xa que considera "necesario un período de reflexión".

Reunión da CEP | Fonte: Europa Press

De acordo co acordado o pasado día 6 en Lalín, este venres o consello asesor -órgano consultivo- referendou a decisión da CEP de deixar de asistir temporalmente ás reunións dos órganos directivos da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), co fin de "reflexionar sobre o modelo de organización autonómica que Pontevedra desexa para o futuro".

Así as cousas, tal e como informou a entidade nun comunicado, o consello asesor apoiou "en bloque" as reivindicacións da CEP relativas a infraestruturas, proxectos europeos e cooperación transfronteiriza e deu "o seu respaldo á xestión do equipo directivo" e os seus obxectivos "marcados e alcanzados".

O comité directivo e a permanente da CEP acordaron o día 6 a suspensión temporal de participación na CEG ou "cesamento temporal da convivencia", co fin de trasladar "unha mensaxe para os actuais dirixentes da CEG, que deben reflexionar sobre o modelo de confederación que represente a todos os sectores", segundo indico o presidente da CEP, Jorge Cebreiros.

Posteriormente, o presidente da patronal galega, Antón Arias, acusou ao máximo representante dos empresarios de Pontevedra de ter un comportamento "antidemocrático, extemporáneo e desleal", e de ser o promotor dunha estratexia "de acoso e derriba" polas súas "ambicións persoais" para porse á fronte da confederación de empresarios de Galicia.