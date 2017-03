O director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos López-Prado, prevé que a subida de prezos que afecta a Galicia --por encima do 3% interanual de inflación con datos de febreiro-- "sexa conxuntural e non duradeira", de forma que confía en que ao peche de ano a variación sexa "moito máis moderada".

Así o expuxo na comisión de Economía despois de que o deputado de En Marea Manuel Lago avisase de que é "moi preocupante" que os prezos en Galicia subisen nos dous primeiros meses deste ano por encima do 3% respecto de 2016, nun nivel máis alto que a media do Estado, o que da lugar a unha "enorme perda de poder adquisitivo" para os cidadáns galegos.

De tal forma, Miguel Corgos confía en que ao acabar 2017 a variación do IPC en Galicia quede en "taxas moito máis modestas". Aquí, apunta que a predición do IGE para o próximo mes xa estima unha baixada de tres décimas.

Respecto diso, achaca esta subida de prezos ao incremento na electricidade e en carburantes, que o ano pasado por estas datas "estaban a baixar con forza". Con todo, avisa de que "o prezo de petróleo non van volver a niveis do ano pasado, que non eran normais no mercado".

PRÁCTICAS DE OLIGOPOLIO QUE CAUSAN INFLACIÓN

Pola súa banda, Lago alertou de que o 90 por cento da poboación galega perde o 3% do seu poder adquisitivo, como os empregados públicos -que ten "conxelado" o incremento do seu soldo-; os asalariados do sector privado ou os pensionistas.

Ademais, o deputado de En Marea achaca esta inflación a "as prácticas de oligopolio" do sector enerxético, que provocan unha subida de prezos que "padecen 47 milones de persoas" en España e que "a xente o estea pasando mal".

Tamén lembra Lago que a previsión do Instituto Galego de Estatística (IGE) é que a inflación media en 2017 vai ser do 2,7%, polo que pide que a Xunta "reaccione" ante esta situación.

Como réplica, Corgos expresou que "como defensor dos mercados" está en contra dos oligopolios, aínda que recoñece que os mercados tamén "cometen fallos", o que "obriga, ás veces, á intervención das facendas públicas".

Con todo, sostén que "non é exclusivamente especulativa a natureza de incremento dos prezos", pois o comportamento alzista na electricidade "é recorrente" e repítese "cada certo tempo".