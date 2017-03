Unhas 2.400 persoas participarán na XVI Asemblea Nacional que marcará o futuro do BNG

Unhas 2.400 persoas inscribíronse para participar na XVI Asemblea Nacional que o Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebrará os días 25 e 26 de marzo na Coruña e que marcará o futuro da formación nacionalista, que virará ao redor da figura da actual portavoz nacional, Ana Pontón.

Rubén Cela e Goretti Sanmartín na rolda de prensa deste venres | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa celebrada este venres a responsable de Organización, Goretti Sanmartín, e o secretario de Comunicación, Rubén Cela, destacaron que os textos que levarán a debate neste plenario, no que se renovará a dirección, son o resultado dun proceso de debate "sen precedentes" no Bloque.

Deste xeito, tras reunir as achegas da militancia e simpatizantes a través do Proceso Adiante, Rubén Cela destacou que, ao longo deste último mes, o Bloque celebrou outras 25 asembleas comarcais, tanto en Galicia como na emigración, para o debate específico das teses que serán levadas á XVI Asemblea Nacional.

De face a este máximo órgano de decisión, conforme sinalou Cela, presentáronse 296 emendas ao relatorio político e aos principios organizativos, 14 propostas ao informe de xestión da dirección saínte e 38 suxestións para actuacións futuras da organización.

RELATORIO

Precisamente, no relatorio político que será debatido na XVI Asemblea e ao que tivo acceso Europa Press, o BNG eríxese en continuador do legado das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista e márcase como "responsabilidade" construír "o nacionalismo do século XXI".

Ademais, deixa clara a súa vontade de "ser a forza unitaria" do nacionalismo galego para o que se define como un movemento sociopolítico "aberto" e "capaz de integrar" e incide en que debe "esforzarse" para que isto sexa así percibido pola sociedade.

Neste sentido, ábrese a "novas incorporacións colectivas e individuais" e subliña a súa disposición de chegar a "acordos electorais con forzas e colectivos de ámbito galego, baixo a premisa o respecto do principio de auto-organización".

Así mesmo, reitera a súa intención de "ir construíndo a vontade soberana do pobo galego no día a día, a través da autorganización, sen inxerencias externas ou inclusión en estruturas alleas e sen esperar un hipotético contexto estatal favorable".

Para iso, márcase como folla de ruta elaborar un plan de traballo denominado 'Estratexia Avanza Galicia' para o período 2017-2022, que estableza o rumbo para o "avance e a consolidación política, social e institucional do nacionalismo galego nos próximos anos á marxe das conxunturas electorais".

TESES ORGANIZATIVAS

Pola súa banda, en canto á tese de organización, os documentos que serán sometidos a debate no XVI Asemblea Nacional sinalan que o BNG debe "afrontar e promover cambios que melloren a súa vida interna e a relación coa sociedade".

Para iso, entre outras cuestións, propón "prestar especial coidado a todas as persoas que formen parte da casa común do nacionalismo", incide no asamblearismo como "forma básica de participación" e na "transparencia tanto externa como interna" como obxectivo principal.

Ademais, subliña que o BNG "continua sendo o instrumento político máis válido para a articulación do nacionalismo en Galicia" e lembra que "a unidade e a cohesión interna son valores a preservar en todos os ámbitos da organización" para multiplicar as posibilidades de "penetración social e consolidación".

NOVA DIRECCIÓN

Na rolda de prensa, Rubén Cela tamén explicou que o Consello Nacional que terá lugar este sábado aprobará unha proposta de candidatura para a nova dirección con 50 integrantes, dos que os 19 primeiros corresponderían á nova executiva nacional, que incrementa os seus membros.

A candidatura, conformada en base aos 137 nomes enviados desde as comarcas, será sometida a votación na Asemblea Nacional pola totalidade das bases.