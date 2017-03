O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, comprometeuse este venres a impulsar medidas "audaces" en favor da igualdade entre homes e mulleres tras constatar que o PP, aínda que "comparte a retórica", desde a Xunta "leva dous anos sen desenvolver o plan de emprego feminino" que figura nunha lei de 2015.

Díxoo na clausura dunha xornada sobre igualdade que organizou o Grupo Socialista no Pazo do Hórreo, ao que acudiron numerosas persoas --fundamentalmente mulleres-- de diversos ámbitos e colectivos relacionados coa loita pola igualdade e tamén dirixentes do partido como Laura Seara e Pilar Cancela.

Das diferentes intervencións en dúas mesas de debate recolleu Leiceaga a proposta de mirar cara a Suecia, onde os homes están obrigados a gozar do seu catro meses de paternidade igual que as mulleres. O obxectivo é "equilibrar" a percepción de ambos os sexos no ámbito laboral, tanto a efectos de contratación como de promoción; e tamén incorporar máis ao home ao coidado dos fillos.

Outra idea pasa por incorporar a perspectiva de xénero na elaboración dos orzamentos da Xunta --como xa se fai en varios países e en comunidades como Andalucía-- e tamén no plan estatístico que aproba anualmente o Goberno galego. Trátase, segundo as súas palabras, de "facer emerxer unha realidade" da que pode haber "unha opinión ou unha intuición" con cifras reais.

Finalmente, sen perder de vista o obxectivo de "seguir avanzando", tamén pediu Leiceaga "non esquecer" o labor feito polos gobernos socialistas neste sentido. Tras reivindicar como "un fito" a Lei de igualdade no traballo aprobada durante a presidencia de Emilio Pérez Touriño, deixou claro que "non todos os gobernos son iguais".

"NON TIVEMOS TEMPO"

Sobre esta normativa falou tamén Pilar Cancela, integrante daquel goberno, quen se preguntou se a lei permitiu "mellorar" a situación laboral das mulleres.

Na súa resposta, concluíu que faltou "tempo" para "asentar ese cambio" que propugnaba. "Non tivemos tempo, farían falta máis anos no goberno", lamentou.