A Semana Galega de Filosofía reflexionará sobre a saúde do 17 ao 21 de abril en Pontevedra

A 34 edición da Semana Galega de Filosofía levará por título 'Filosofía e Saúde' e celebrarase no Teatro Principal de Pontevedra do 17 ao 21 de abril co seu habitual esquema, con sesións de mañá centradas no público especializado, as tardes dedicadas a analizar a realidade específica de Galicia e as noites cun carácter divulgativo.

A aula Castelao, organizadora da Semana de Filosofía, presentou este venres a programación desta semana que inclúe unha quincena de relatoras, entre os que destacan os filósofos alemáns Wolfgang Fritz Haug e Frigga Haug e o exrepresentante da Organización Mundial da Saúde e Honoris Causa pola Complutense, Germán Velásquez.

Investigadores, docentes, médicos, biólogos e xornalistas conforman a proposta deste congreso que conta co catedrático de Filosofía da Universidade Complutense José Luís Pardo para pronunciar a conferencia de apertura, baixo o título de 'Que é a saúde?'.

Pola tarde Pablo Vaamonde, médico de familia, disertará sobre o sistema público de saúde de Galicia e a precarización xerada polos cambios normativos e a privatización dos servizos. O primeiro día pecharase cunha reflexión sobre o impacto da agricultura industrial na saúde a cargo do activista político, ecoloxista e investigador Tom Kucharz.

A Semana Galega de Filosofía propón visións do mundo da saúde desde a antropoloxía social e cultural, a discapacidade e a dependencia, o negocio da industria do medicamento, a morte, a hiperactividade, a psiquiatría, a influencia na saúde do capitalismo ou da contaminación, a homeopatía, as correntes anti vacinación, as teorías do medicamento alternativo.

Tamén se dedicará un espazo a reflexionar sobre os experimentos con humanos, a clonación, o aborto, e mesmo a disertar sobre o motivo polo que as consultas de meigas e curandeiros continúan enchéndose.

RELATORES

A doutora en antropoloxía social, Maribel Blázquez; o profesor de Filosofía do Dereito José Antonio Seoane; o asesor da OMS Germán Velásquez; o profesor da Universidade Libre de Berlín Wolfgang Fritz Haug; e o catedrático de psicoloxía Marino Pérez Álvarez inclúense entre os relatores.

Tamén están entre os relatores a médica Ángeles Mestre Martín, a socióloga e filósofa Frigga Haug; o biólogo e presidente da Asociación pola Defensa da Ría (APDR) Antón Masa; o xornalista Luís Alfonso Gámez; a catedrática de Filosofía Moral e Política Margarita Boladeras Cucurella; a xornalista Ana Lois e o psiquiatra e ensaísta Guillermo Rendueles Olmedo.

As portavoces da aula Castelao indicaron que o prazo de matrícula xa está aberto e prolongarase ata o 16 de abril.