A Consellería do Mar crea un grupo de traballo para seguir as novidades que deriven do 'Brexit'

A Consellería do Mar impulsou a creación dun grupo de traballo que realizará unha tarefa de seguimento das novidades que se vaian producindo no proceso do 'Brexit', polo que o Reino Unido ten a intención de abandonar a Unión Europea.

A decisión foi acordada este venres na celebración do pleno do Consello Galego de Pesca, que estivo presidido pola conselleira do Mar, Rosa Quintana; segundo informou a Xunta nun comunicado.

Así, este grupo de seguimento sumarase a outro composto polas rexións da "fachada atlántica europea", que estará coordinado por Galicia e que avaliará as consecuencias que poida provocar para as rexións da cornixa cantábrica o abandono da UE por parte dos británicos.

En palabras da titular de Mar, Rosa Quintana, a finalidade deste grupo do Consello Galego de Pesca é "seguir os avances que se poidan ir dando dentro das organizacións europeas" como, por exemplo, a 'Européche' --asociación que aglutina as organizacións nacionais de empresas pesqueiras da UE--.

Así mesmo, Quintana advertiu que se o Reino Unido "quere manter unhas regras de comercio xustas con España debe ter en conta tamén os intereses do sector pesqueiro galego".