Os xuíces declararon case 4.000 asuntos como instrución complexa en 2016 en Galicia, segundo os datos feitos públicos pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

Xulgados De Santiago, En Fontiñas | Fonte: Europa Press

En todo o Estado, foron un total de 62.922 asuntos declarados así por parte dos xulgados de Instrución e de Primeira Instancia e Instrución, os xulgados de Violencia sobre a Muller e os xulgados Centrais de Instrución da Audiencia Nacional.

En total, o número de asuntos declarados como de instrución complexa nos xulgados de Instrución e de Primeira Instancia e Instrución foi de 59.414 en todo 2016, aínda que o 71,2 por cento deles foino no primeiro semestre do ano, antes da data marcada pola disposición transitoria aprobada para estes asuntos.

En concreto, nela dispúxose que a lei se aplicaría aos procedementos penais incoados despois da súa entrada en vigor, o 6 de decembro de 2015, e que esa data se consideraría como o día inicial para o cómputo dos prazos máximos de instrución nos que xa estivesen en tramitación.

Isto provocou que, antes do 6 de xuño de 2016, a totalidade das dilixencias previas e sumarios en fase de instrución pendentes nos órganos xudiciais e incoados antes do 6 de decembro de 2015 fosen declaradas causas de instrución complexa ou concluídos.

SITUACIÓN EN GALICIA

De acordo co informe do CGPJ, no ámbito de Galicia, foron declarados de instrución complexa 2.379 asuntos no primeiro semestre e un total de 1.175 no segundo nos xulgados de Instrución e de Primeira Instancia. Do total de asuntos, 61.598, foron declarados como instrución complexa un 1,9%.

Nos xulgados de Violencia sobre a Muller, no ámbito estatal, houbo 3.078 asuntos declarados complexos en todo o ano. Un total de 1.914 fórono no primeiros seis meses e 1.164 no segundo semestre.

Neste caso, a porcentaxe --calculada sobre o total de asuntos susceptibles de ser declarados complexos-- descendeu do 2,8 % ao 1,7 por cento. En Galicia, foron declarados complexos o 4,5% dos asuntos e o 1,6% no segundo.

ASUNTOS RESOLTOS

Os datos constatan tamén que 22.189 dos 62.492 asuntos declarados como de instrución complexa polos xulgados de Instrución, de Primeira Instancia e Instrución e de Violencia sobre a Muller foron resoltos antes do 31 de decembro de 2016, o que supón o 35,5 por cento do total. En Galicia, foron declarados complexos 3.554 e resoltos 1.261, un 13,8% do total.

No caso dos xulgados de Violencia sobre a Muller, a porcentaxe de asuntos complexos en tramitación a 1 de xaneiro de 2017 sobre o total de asuntos pendentes era do 7,5 por cento. En Galicia, foron declarados complexos nestes xulgados un total de 200 asuntos, deles sen resolver 127 a principios deste ano.