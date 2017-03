A Garda Civil detivo a un veciño do municipio pontevedrés de Tomiño que convertera un galpón próximo á súa vivenda nun taller clandestino de reparación e venda de armas. Así, considéraselle autor dun delito de tenencia, tráfico e depósito de armas e municións.

Intervido un taller clandestino de repración de armas en Tomiño | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa celebrada este venres na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o coronel da Garda Civil Miguel Estévez explicaron que o detido é un "experto artesán" na manipulación de armas.

Segundo sinalaron, dispuña dunha "pequena armería" e "era capaz de facer calquera tipo de modificación" que lle demandaban os seus clientes, que eran fundamentalmente persoas da provincia de Pontevedra e do norte de Portugal.

No marco desta operación, denominada 'Murmuro', os axentes do Instituto Armado incautáronse un "arsenal" composto por trinta armas de fogo e unha importante cantidade de munición de diversos tipos e calibres. Así, segundo explicaron, evitaron que estas armas "poidan trasladarse ao mercado" e chegar "a mans de delincuentes", segundo concretou Santiago Villanueva.

A investigación comezou a finais do pasado ano polo Grupo de Información da Comandancia de Pontevedra, por mor dun anuncio sobre venda de armas que aparecía publicado nunha coñecida páxina web de Internet.

Unha vez pescudada a identidade do anunciante e situado o seu domicilio no municipio de Tomiño, foi necesaria un discreto labor de investigación e control sobre o inmoble ata que se puideron reforzar as sospeitas de que esta persoa se estaba dedicando ilegalmente ao comercio e reparación de armas de fogo, segundo sinalaron.

REXISTRO

Co resultado das pescudas realizadas, o Xulgado de Instrución Número 2 de Tui librou o correspondente mandamento de entrada e rexistro no galpón, que levou a cabo durante a mañá do xoves 16 de marzo.

No rexistro acháronse catro rifles de caza maior e vinte escopetas de caza, ademais de seis armas curtas --catro revólveres e dúas pistolas--, así como distintas pezas soltas, entre elas un silenciador e tres canóns para as escopetas.

Os axentes requisaron tamén 15.500 cartuchos de caza de distintos calibres, 68 cartuchos de arma de guerra, 650 de varios calibres para arma curta e 1.550 para arma longa.

No rexistro efectuado tamén no seu domicilio atopouse outra pistola coa súa correspondente munición e "algo de diñeiro" e intervéuselle o seu computador para poder analizar o seu contido. O detido xa pasou a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Tui.

A investigación continúa aberta para coñecer a entidade e o volume deste negocio ilegal, pescudar a procedencia das armas e dirimir as responsabilidades legais dos propietarios das escopetas que estean documentadas, por entregar as armas a un establecemento non autorizado.