Ourense en Común (OUeC) reclamou este venres á Xunta unha "folla de ruta" en colaboración co Concello para dar amparo urbanístico aos "proxectos estratéxicos" da cidade, como a entrada da Alta Velocidade ou os centros de saúde do Couto e O Vinteún, que se quedaron no aire tras a caída das normas provisionais de urbanismo.

Así o explicou o seu portavoz municipal, Martiño Xosé Vázquez, durante a visita que realizou ao Centro de Saúde do Couto, en compañía do portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, e os dous deputados ourensáns da formación Anxeles Cuña e Davide Rodríguez.

Vázquez lembrou que a situación urbanística da cidade está paralizada tras a caída das normas provisionais de urbanismo por mor dunha serie de sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Estas sentenzas afectaron á apertura do Centro de Saúde do Couto, que xa se atopa rematado e equipado, pero cuxa apertura dependía da urbanización da súa contorna. O proxecto tiña un orzamento aprobado, pero que non se pode realizar debido á caída das normas urbanísticas.

O portavoz de OUeC lembrou que "non é o único caso" no que a actual situación urbanística deixou sen "encaixe nin soporte" a realización de obras públicas necesarias para a cidade.

Martiño Xosé Vázquez referiuse ao Centro de Saúde do Couto, pero tamén ao comezo das obras do centro de saúde do barrio do Vinteún e ao "desenvolvemento" e entrada da Alta Velocidade na cidade.

Como solución OUeC propón ao Goberno galego "que deseñe unha folla de ruta en colaboración co Concello", co obxectivo de que "os proxectos estratéxicos non queden sen amparo urbanístico".

APOIO DE EN MAREA NO PARLAMENTO

A proposta contou co apoio do portavoz de En Marea Luís Villares, que cualificou como "inaceptable" a existencia de edificios públicos que "non se poden abrir por falta de planificación previa".

"En Marea levará ao Parlamento todas as iniciativas necesarias para pór de acordo ao Concello e á Xunta para o desenvolvemento sustentable de Ourense", confirmou Villares.