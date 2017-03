Portugal abre o concurso para electrificar a vía férrea no tramo Viana-Valença, que estará listo a finais de 2019

O goberno de Portugal presentou este venres o concurso para a obra pública de electrificación da vía férrea entre Viana do Castelo e a localidade fronteiriza de Valença (Liña do Miño), que contará cun investimento de 23 millóns de euros, e que estará rematada a finais de 2019.

Eixo Atlántico | Fonte: Europa Press

O concurso foi presentado nun acto celebrado na estación de ferrocarril de Valença, que contou coa presenza do ministro de Planeamento e Infraestruturas de Portugal, Pedro Marques, e con alcaldes e autarcas de localidades de ambos os lados da fronteira.

Segundo explicou Marques, as obras de electrificación deste tramo, duns 49 quilómetros, completan toda a liña férrea entre O Porto e a fronteira con España. En territorio español quedan pendentes un cinco quilómetros entre a fronteira e a localidade de Guillarei-Tui (Pontevedra).

A este respecto, o ministro portugués recalcou que o seu departamento traballa coordinadamente co Ministerio de Fomento español, e que existe un "compromiso firme" de Íñigo de la Serna para que ese tramo de poucos quilómetros estea electrificado no mesmo prazo en que Portugal cumprirá o seu compromiso.

Pedro Marques subliñou que, contando co investimento deste tramo confirmada este venres, o goberno luso destinou máis de 83 millóns de euros (cofinanciados con fondos europeos) á modernización desta liña férrea.

"Son traballos moi complexos, pero demandados durante décadas", recalcou, e valorou a "loita" dos alcaldes e dirixentes locais por lograr esta infraestrutura estratéxica no desenvolvemento de sectores como a automoción ou para o porto de Leixôes.

SAÍDA SUR

Pola súa banda, o secretario do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, puxo en valor o esforzo do goberno portugués por cumprir os seus compromisos en materia de modernización, tanto da liña do Miño como da chamada 'liña do Norte' (Lisboa-O Porto).

Segundo admitiu, a electrificación ata a fronteira con España suporá unha mellora importante nos tempos de viaxe, en materia de seguridade e confort, e noutros ámbitos. No entanto, e a pesar do anuncio de que se completará a electrificación entre a fronteira e Tui, advertiu de que "non chega".

"A alternativa definitiva pasa polo saída sur de Vigo", proclamou, e explicou que esa saída, desde a nova estación do AVE da cidade olívica, e cuxo custo estima nuns 450 millóns, implicaría a construción dun novo trazado ata a fronteira con Valença (uns 30 quilómetros).

Así, segundo explicou, liquidaríanse os problemas do actual trazado, entre eles, o paso polo centro urbano do Porriño. A liña actual podería converterse, segundo propón o Eixo Atlántico, nunha liña de "metrotren" para dar servizo a municipios da área metropolitana, con apeadeiros en diferentes localidades e polígonos industriais.