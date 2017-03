Detido un coñecido delincuente que roubou unha bandoleira a un cliente dun mesón de Vigo e escondeuse nun garaxe

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un vello coñecido das forzas e corpos de seguridade que roubou unha mochila bandoleira a un cliente dun mesón de Vigo e escondeuse nun garaxe para evitar ser descuberto polos efectivos policiais.

Segundo informou a Policía Nacional, unha dotación camuflada que se atopaba na zona do Calvario observou a un 'vello coñecido' en actitude sospeitosa, polo que empezou a seguirlle. Así, viu que este individuo tiraba das manillas dos coches para comprobar se algún estaba aberto, e que, ao chegar á rúa Jesús Fernández, entraba nun mesón.

Mentres os axentes esperaban a que saíse, a Sala do 091 informou de que acababan de roubar un bolso nese local, por accedérono ao interior. A vítima manifestou que lle subtraeron unha bandoleira que deixara sobre a barra, na que gardaba unha carteira, documentación, varios cartóns de crédito, e as chaves da súa casa e o seu vehículo.

Ademais, trasladou as súas sospeitas sobre un individuo que coincidía coas características do que seguían os axentes, polo que estes revisaron o interior do establecemento. Desta forma, descubriron que unha das xanelas daba acceso a un garaxe anexo, onde localizaron ao home escondido baixo unha lona e coa bandoleira sustraída.

Por estes feitos, procedeuse a devolver a mochila ao seu dono e a deter ao home, que tamén levaba encima outros efectos e cartóns de crédito que figuraban como subtraídos o pasado mes. O detido, ao que lle constaban 14 antecedentes policiais --moitos deles polo mesmo delito-- foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de Vigo, en funcións de garda.