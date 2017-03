Unha plataforma de Ferrol levará a Anticorrupción o cobro da taxa de saneamento polo anterior goberno local

O portavoz da Plataforma na Defensa dúas Sevizos Públicos, pola Remunicipalización, Alexandre Carrodeguas, asegurou que esta entidade porá en coñecemento da Fiscalía Anticorrupción da Audiencia Nacional (AN) "o cobro dunha taxa por un servizo de saneamento que non se prestou" e, ao seu entender, "cobrouse de maneira irregular".

Este colectivo argumenta que "segundo o enxeñeiro municipal, nunha visita realizada en agosto do ano 2015 á Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Cabo Prioriño, púidose comprobar que esta non estaba a funcionar".

Estas manifestacións realizounas Carrodeguas no Concello de Ferrol, no mediodía deste venres, minutos máis tarde de haber prestando un escrito na sede dos xulgados ferroláns, dirixida á Fiscalía, para que "investigue devandito incumprimento de prestacións dun servizo, e en vista de que o actual goberno non presentou dita denuncia por incumprimento dunha obrigación, tal e como se comprometeu".

No escrito, ao que tivo acceso Europa Press, trasládase á Fiscalía da área de Ferrol a denuncia tanto contra a Empresa Mixta de Augas de Ferrol (Emafesa), "como contra o goberno municipal, presidido por aquel entón polo alcalde José Manuel Rey Varela, durante os anos 2014 e 2015, e como presidente do consello de administración de Emafesa".

Entre os presuntos delitos dos que se acusa desde esta plataforma ao executivo do Partido Popular atópanse os de "estafa e falsidade documental"

PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DO PLENO

Os integrantes desta Plataforma na Defensa dos Sevizos Públicos, pola Remunicipalización tamén presentaron na mañá deste venres, no rexistro do Concello de Ferrol, "que se suspenda o próximo pleno", previsto o vindeiro martes, 21 de marzo, a partir das 19,00 horas.

Será levado de novo a debate a nova taxa para o saneamento, alegando "que non se cumpre o artigo 133 da Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que obriga de maneira clara a manter unha audiencia pública da cidadanía sobre a taxa que se pretende aprobar". "Estimamos que é un grave incumprimento e pedímoslle ao alcalde de Ferrol que suspenda este pleno e inicie un proceso participativo", engade.

AUDITORÍA

Alexandre Carrodeguas tamén reclamou a necesidade de realizar "unha auditoría da parte privada de Emafesa, algo ao que se comprometeu o alcalde e Ferrol en Común, e que non se realizou".

Ademais, aproveitou a súa comparecencia ante os medios de comunicación para criticar as manifestacións de Jorge Suárez ao anunciar que o seu primeiro obxectivo pasa por aprobar a taxa do saneamento e que posteriormente se procedería a fiscalizar á parte privada.

"Nós pensamos que isto último é o primeiro que hai que facer, antes de aprobar ningunha taxa, hai que fiscalizar á parte privada", indicou. "Socamex-Urbaser non xestione a depuración nesta cidade, tras os antecedentes e polas denuncias que trasladamos, co engano de cobro dunha taxa por un servizo que non se prestou", concluíu.