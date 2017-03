O Ministerio de Educación quere convocar en próximas semanas a oferta de emprego público docente cun decreto lei

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte quere convocar nas próximas semanas a oferta de emprego público docente para este ano a través da aprobación dun decreto lei, co que pretende fixar tamén unha taxa de reposición do 100% do profesorado, complementada coa posibilidade de baixar as taxas de interinidade á contorna do 8% --actualmente supera o 20%-- no próximos tres anos, segundo indicaron a Europa Press fontes do Goberno.

Iñigo Méndez de Vigo na rolda de prensa tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

Con esta medida, que ten que ser referendada no Pleno do Congreso dos Deputados, o Ministerio de Educación desvincularía a oferta de emprego público docente e a taxa de reposición dos Orzamentos Xerais do Estado de 2017, tal e como lle reclamaron os sindicatos de ensino na Mesa Sectorial de Educación e varias comunidades autónomas.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) convocou fai tres semanas unha rolda de prensa precisamente para esixir ao Goberno que desbloquease esta situación mediante un decreto lei e alertou de que, de non facelo, quedarían sen cubrir os 50.000 postos que quedarán libres este ano por xubilación. Tamén sinalou que esta fórmula daba seguridade xurídica ás comunidades autónomas, que son as que convocan prazas.

De feito, ante esta situación de incerteza, varias autonomías anunciaron que non convocan oposicións e acumulan as prazas para 2018, como é o caso de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, Asturias e Cantabria. Outras, como Madrid, Cataluña, Baleares ou Galicia mostráronse partidarias de lanzar unha oferta este ano, aínda que están á espera da decisión final do Goberno.

País Vasco e Andalucía son as únicas comunidades autónomas que mantiveron a súa decisión de convocar prazas para o profesorado este ano. "As comunidades autónomas poden convocar oposicións pero sen prazas para acumulalas ao 2018. Pola contra, pérdense eses postos", explicou a Europa Press o presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

Este venres, o titular Íñigo Méndez de Vigo avanzou que o Goberno estuda presentar, xunto aos Orzamentos Xerais do Estado de 2017, un apoio "legal", é dicir, o mencionado decreto lei, para convocar oferta de emprego público no ámbito da Educación, pero tamén no das academias militares e a Garda Civil porque este tres colectivos "teñen un calendario especial e, por tanto, requiren medidas especiais".

"Son consciente de que os exames de mestres teñen lugar en xullo e, por tanto, se houbese que esperar á aprobación do PGE, non habería tempo material para realizalos", admitiu o ministro e portavoz do Goberno, que insistiu en que a intención do Goberno é que haxa unha oferta "moi importante" de emprego público para 2017, ademais de reducir o número de interinos.

Así, lembrou que este xoves se reuniu o Ministerio de Hacienda cos sindicatos e que, "nos próximos días", convocarase a Mesa Xeral da Administración Pública "para concretar". "Sabemos que hai moita xente que estudou, que se preparou e que está preocupada con esta situación", admitiu.