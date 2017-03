O presidente do Consello Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, afirmou no Real Club Náutico de Vigo que o Campionato de Europa de Vela da categoría J70, que se disputará en augas da Ría de Vigo en xuño de 2018, é unha "oportunidade" para Vigo, a vela e o deporte galego e español.

José Ramón Lete na presentación do Europeo J70 de vela | Fonte: Europa Press

Á presentación oficial do Europeo J70 asistiron tamén, entre outras autoridades, o alcalde de Vigo, Abel Caballero; Guillermo Alonso, presidente da Asociación Española de Armadores da Clase J70; Justo González Ballesta, presidente do club náutico vigués; Enrique López Veiga, presidente da Autoridade Portuaria do Porto de Vigo; Marta Míguez, secretaria xeral para o Deporte; Carmela Silva; presidenta da Deputación de Pontevedra; e Ignacio López Chaves; delegado territorial da Xunta en Vigo.

"Vigo, Galicia e España, así como o deporte da vela, viven do mar e cara ao mar. O deporte competitivo é un motor indiscutible e as competicións que aquí se organizan supoñen un escaparate permanente da Marca España. O deporte entra nunha moi positiva sinerxía co turismo, que é o indiscutible motor económico deste país, polo que estas probas contribúen a xerar un turismo esixente e de calidade", dixo Lete.

Ademais, o secretario de estado para o Deporte afirmou que o traballo conxunto das administracións públicas "permite unha marxe de mellora para popularizar a práctica da vela e aumentar o número de licenzas". "Hai un gran pulo dos nosos clubs e unha enorme calidade de deportistas", indicou.

Lete engadiu que o feito de que o Real Club Náutico de Vigo organice o Europeo de J70 "é unha oportunidade para ver crecer o nivel deportivo desta institución, con case 111 anos de historia". "Supón pois un fito na evolución da cidade, do mesmo xeito que é unha oportunidade para Vigo, para a vela, e para o deporte galego e español", concluíu.