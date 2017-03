Angrois.- O exxefe de seguridade de Adif declarará o 4 de abril tras pedir o adiamento por motivos médicos

O exxefe de seguridade do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) Andrés Cortabitarte comparecerá finalmente ante o xuíz instrutor da causa do accidente de Angrois, Andrés Lago Louro, o próximo 4 de abril e non o 23 de marzo como estaba previsto, tras solicitar pospor a súa declaración por motivos médicos.

Nun auto con data de leste mesmo venres, ao que tivo acceso Europa Press, o xuíz acepta a solicitude formulada pola defensa de Cortabitarte "á vista da documentación achegada". Así, a súa comparecencia está prevista para o 4 de abril ás 10,30 horas, ao ser esta a única data dispoñible para a gravación da devandita dilixencia na única sala dispoñible para ese efecto.

O exxefe de seguridade de Adif foi citado polo xuíz en calidade de investigado por supostos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave. Concrétao un auto do 10 de marzo, no que se determina que "non cumpriu" o seu labor en relación coa elaboración da correspondente análise de riscos na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago.

Por iso, e ao non contar, en consecuencia, "que faga ou ordene medida algunha destinada a avaliar e xestionar devandito risco", xerou e tolerou unha situación de risco "que finalmente cristalizou" no descarrilamento, que "custou a vida e a saúde a múltiples usuarios" aquel día. No sinistro morreron 80 persoas e máis dun centenar resultaron feridas.

DE BAIXA MÉDICA

No escrito remitido ao Xulgado, acompañado de documentación, a defensa de Cortabitarte explica que este se atopa de baixa médica desde o pasado 16 de xaneiro, data na que se someteu a unha intervención cirúrxica cuxa alta hospitalaria foi concedida o 19 de xaneiro.

Agrega que, desde o mesmo xoves 19 de xaneiro, se lle estenderon partes médicos semanais de confirmación de baixa.

Así as cousas, alega que "non atopándose" o investigado "en condicións de saúde adecuadas" para viaxar a Santiago de Compostela a próxima semana, é preciso suspender a declaración, actuación á que accedeu o xuíz.