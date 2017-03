Críticos de Podemos Galicia convocan unha reunión do consello autonómico pero a secretaria xeral advirte que non poden

Membros de Podemos Galicia críticos coa dirección convocaron para este sábado, día 18 de marzo, unha reunión do Consello Autonómico Cidadán (CCA) que a secretaria xeral da formación, Carmen Santos, advirte que "non ten validez" ao ser ela "a única" coa competencia para convocar ao devandito órgano.

En primeiro lugar, fontes críticas coa dirección de Podemos Galicia explicaron a Europa Press que a convocatoria, prevista para as 11,00 horas no Centro Sociocultural de Fontiñas, parte de 18 dos 35 membros que compoñen o CCA e axústase aos documentos aprobados na Asemblea Cidadá de Vistalegre II.

Segundo indicaron as mesmas fontes, estes textos "facilitan máis" a reunión dos CCA. "Antes necesitábase a maioría dos membros e agora, co 25%, é suficiente", apuntaron para precisar que na cita deste sábado, ademais, prevén aprobar unha nova composición das secretarías, tendo en conta que agora, segundo indican, "deben ser autorizadas polo CCA". "Os estatutos establecen que é o CCA quen establece a executiva e non a secretaria", inciden.

Fronte a iso, en declaracións a Europa Press, a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, explicou que respondeu á petición dos membros do CCA que piden a convocatoria do órgano pondo unha data para o próximo 25 de marzo, dado que este sábado xa tiña "outros actos" en axenda.

"NON INTERPRETAN BEN OS DOCUMENTOS"

Ademais, considerou que os membros críticos que aseguran ter a competencia para reunir ao CCA "non interpretan ben os novos estatutos". "A única que ten a capacidade de convocar o CCA son eu e, como non podo atender a esa convocatoria, puxen a data do sábado 25", indicou para dar resposta á petición dos críticos.

Así mesmo, explicou que o día 25 de marzo acudirá ao CCA un membro da dirección estatal de Podemos para explicar a afectación dos documentos aprobados en Vistalegre II ás organizacións autonómicas de Podemos, como o caso da galega e "que non se volvan a dar convocatorias deste tipo que están fóra dos estatutos", apuntou.

"Vexo positivo que queiran convocar o Consello Autonómico pero agora toca unidade e lealdade e respectar á Secretaría Xeral no uso das súas competencias e eu son a que podo convocar. Se o 25% solicítame a reunión, encantada de facelo", subliñou.