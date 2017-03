A Xunta prevé aumentar a recadación ao gravar instalacións enerxéticas antigas que non estaban dadas de alta

A Xunta prevé aumentar a recadación no imposto autonómico por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento do dominio público a través dun "inxente" traballo de localización de instalacións enerxéticas antigas --como liñas aéreas eléctricas ou conducións de gas--, que "non estaban dadas de alta", as cales non pagaron impostos en "todo este tempo" porque "non estaban ben identificadas".

Así o expuxo este venres na comisión de Economía o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, en resposta a unha pregunta de En Marea sobre a sentenza do Supremo que avala que o Concello de Arteixo (A Coruña) grave tendidos eléctricos e de gas por dominio público.

Na Cámara, Antón Sánchez (En Marea) sinalou que esta doutrina xurídica "suporía unha maior recadación para concellos", por emprázao a unha coordinación coa Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp) para a elaboración dunha ordenanza tipo, á vez que chama á Xunta a cambiar o método empregado pola Xunta no gravame autonómico para unha maior recadación.

En resposta, Menéndez defendeu o método empregado pola Xunta neste gravame, pois na sentenza do Supremo "dise explicitamente que pode haber outros" máis aló do validado no caso do municipio de Arteixo, polo que o empregado pola Xunta "nin se discute nin se invalida" e "non procede a súa modificación".

Sobre esta cuestión, Antón Sánchez criticou como diminuíron as previsións de recadación da Xunta deste imposto nos últimos anos, polo que censura que, "por agora, non se están notando eses traballos" para detectar instalacións e incrementar o cobrado. "Non estamos aquí para facerlles favores ás eléctricas ou distribuidoras de gas", avisou o deputado de En Marea.