A Policía Local de Vigo busca a un home que abordou a unha moza na rúa e fíxolle tocamentos

Axentes da Policía Local de Vigo buscan a un home que supostamente abusou dunha nova, á que abordou en plena rúa e fíxolle tocamentos, antes de saír fuxindo cando ela gritou pedindo auxilio.

Segundo informou a Policía Local a Europa Press, a nova, que é maior de idade, informou sobre as 12,30 horas de que, cando transitaba pola rúa Zamora, un individuo abordouna e, en contra da súa vontade, levouna á entrada dun garaxe.

Alí, o agresor, que ela recoñeceu como o mesmo home que a abordou en rúa Coruña hai un ano, supostamente pediulle un bico e tocoulle os peitos. Ante isto, ela gritou e o home foise do lugar.

Por mor destes feitos, varias patrullas policiais, que comprobaron que a muller presentaba marcas no pescozo, iniciaron a procura do individuo polas inmediacións, aínda que ata o momento non puido ser localizado.