O xulgado de instrución número dous de Tui (Pontevedra) acordou deixar en liberdade, aínda que investigado por tenencia ilícita de armas, ao veciño da localidade de Tomiño que convertera un galpón próximo á súa vivenda nun taller clandestino de reparación e venda de armas.

Intervido un taller clandestino de repración de armas en Tomiño | Fonte: Europa Press

Así o comunicou este venres o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que informou de que, tras a súa posta a disposición xudicial, o home foi posto en liberdade, aínda que deberá comparecer quincenalmente nos xulgados.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o coronel da Garda Civil Miguel Estévez explicaron este venres que o detido é un "experto artesán" na manipulación de armas e "era capaz de facer calquera tipo de modificación" que lle demandaban os seus clientes, que eran fundamentalmente persoas da provincia de Pontevedra e do norte de Portugal.

No marco desta operación, denominada 'Susurro', comisouse un "arsenal" composto por 30 armas de fogo e unha importante cantidade de munición de diversos tipos e calibres, e foi detido o home como presunto responsable dun delito de tenza, tráfico e depósito de armas e municións.

A investigación continúa aberta para coñecer a entidade e o volume deste negocio ilegal, pescudar a procedencia das armas e dirimir as responsabilidades legais dos propietarios das escopetas que estean documentadas, por entregar as armas a un establecemento non autorizado.