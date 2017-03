Case 400 escolares galegos coñecen o Parlamento da man dos 'Bolechas'

Case 400 escolares de centros de las catro provincias galegas contaron este venres cuns guías especiais para coñecer as instalacións o Parlamento de Galicia, 'Os Bolechas', tras o saúdo do particular "Santa Claus" --como chanceou el mesmo-- do Pazo do Hórreo: o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices.

Vos Bolechas visitan o Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Baixo a máxima de que "non se pode querer o que non se coñece", a Cámara quere achegarse "ao maior número posible de nenos e de mozos". Así, elaborou material divulgativo protagonizado polos populares personaxes co que se da a coñecer a institución e os valores do parlamentarismo democrático entre escolares de infantil e primaria.

"Sodes uns invitados especiais; entrastes pola porta que só se abre cando veñen personalidades importantes", trasladou Santalices nun breve saúdo aos nenos, cos que el, outros membros da Mesa, así como as deputadas Paula Prado (PP) e Montse Prado (BNG) fixéronse fotografía antes de iniciar o percorrido por O Hórreo.

O xefe do Lexislativo explicou aos nenos que no Parlamento fanse "moitas cousas que teñen que ver con eles" e fálase de cuestións como a educación e a saúde. Precisamente, á marxe de "aprender" sobre a institución, o presidente aconsellou aos nenos "querer moito" aos seus mestres e "coidar" a saúde.

"Aquí todos facemos dieta saudable e sei que moitos xogades con aparellos eléctricos... Non me parece mal, pero hai que facer deporte. E lembrade que nunca hai que fumar! Non hai nada peor que fumar!", recomendou Santalices, quen, ademais, estaba de aniversario este venres.

Tras o saúdo, os escolares visitaron cos 'Bolechas' as instalacións de O Hórreo e recibiron antes de irse o carné de parlamentario ilustre.

'OS BOLECHAS VAN AO PARLAMENTO'

A nova proposta dos 'Bolechas' inclúe un vídeo --que os nenos puideron ver en primicia na biblioteca do Pazo do Hórreo-- e unha guía didáctica con información básica relacionada co Parlamento de Galicia "especialmente dirixida ao profesorado aínda que tamén resulta moi útil para traballar na contorna familiar".

En concreto, no vídeo difúndese un capítulo da serie ambientado no Parlamento de Galicia, co que se trata de espertar o interese dos máis novos en relación cos valores democráticos e o papel central do Lexislativo no sistema institucional da comunidade.

Ambos os materiais preséntanse nun soporte dixital que será enviado a todos os centros educativos de Galicia, aínda que o material está dispoñible tamén na web do Parlamento xunto con outros contidos interactivos (xogos, debuxos...) deseñados para familiarizar aos nenos coa institución.