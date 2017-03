O Goberno central modifica o regulamento de pesca en tramo internacional do río Miño

O Consello de Ministros deste venres aprobou a modificación do artigo 21 e a inclusión de "un novo artigo 21-A" no Regulamento de Pesca no Tramo Internacional do río Miño.

Segundo informou o Goberno español a través dun comunicado, o obxectivo destas modificacións é "que as pesqueiras que non fosen utilizadas durante tres anos seguidos, ou cinco alternos, non perdan definitivamente o dereito ao exercicio da pesca".

Así o establecía o regulamento vixente, en vigor desde o 2008, cuxa modificación tamén establece que as pesqueiras que perderan o dereito a pescar en virtude á norma poderán solicitar a súa activación de novo.

A decisión tómase en base á petición da Comisión Permanente Internacional do Río Miño, que trasladou á Comisión Internacional de Límites entre España e Portugal unha serie de modificacións; entre elas, cambios no artigo 21 da normativa para permitir a reactivación de pesqueiras.