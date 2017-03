Case 900 pemes, autónomos e emprendedores optan a axudas do Plan Emprego provincial

Un total de 854 pequenas e medianas empresas (pemes), autónomos e emprendedores da provincia da Coruña optan ás liñas de axuda 'Pel-Pemes' e 'Pel-Emprede' incluídas no Plan de Emprego (PEL) da Deputación da Coruña.

En concreto, 623 empresas da provincia presentáronse á convocatoria do 'Pel-Pemes', que subvencionará ata o 75% dos custos salariais das novas contratacións en empresas situadas nos concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes.

Mentres, 231 emprendedores e emprendedoras da provincia concorrerán na liña 'Pel-Emprede' destinada a mozas de entre 25 e 35 anos para impulsar os seus negocios.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso mostrouse satisfeito co "éxito" da convocatoria". Isto, segundo dixo, "obriga" á institución provincial a pensar en incrementar a dotación económica en próximas edicións.

PREMIO

Formoso deu a coñecer estes datos durante a primeira reunión do xurado do I Premio provincial á mellor iniciativa empresarial, que tivo lugar no Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña).

Un total de 70 empresas da provincia concorren a este galardón, que está dotado con 50.000 euros, dividido en dúas categorías, á mellor iniciativa empresarial nova e a mellor empresa consolidada.