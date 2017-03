O Goberno aproba a prórroga do convenio entre Portos do Estado e a UDC para o Master en Xestión Portuaria

O Consello de Ministros aprobou este venres a prórroga do convenio entre Portos do Estado, organismo dependente do Ministerio de Fomento, e varias universidades, entre elas a Universidade da Coruña (UDC), para a organización e desenvolvemento dos estudos de posgrao do Máster en Xestión e Planificación Portuaria e Intermodalidad.

Segundo indicou o Ministerio, Portos do Estado colaborará no desenvolvemento do convenio neste novo período de vixencia cunha achega económica de 60.000 euros --para as universidades da Coruña, Cádiz, Madrid e Oviedo-- que inclúen a concesión de bolsas, locais para as sesións presenciais e a colaboración de parte do seu persoal como profesores.

Os principais obxectivos do máster son alcanzar un nivel apropiado de coñecementos sobre os principios básicos de planificación, organización e dirección empresarial no ámbito portuario ou o coñecemento dos principais aspectos relacionados co transporte de mercadorías por vía marítima desde distintos puntos de vista, como o técnico, operativo, comercial, xurídico, económico e político.

Ademais, segundo explicou o Ministerio, tamén a comprensión do papel que desempeñan os portos dentro da cadea loxística e o coñecemento, tanto teórico como práctico, das súas peculiaridades económicas, organizativas, de planificación, comerciais e de explotación.

O máster, destinado a alumnos cuxo perfil é o de profesionais do sector portuario e loxístico con titulación universitaria e experiencia profesional, componse de 60 ECTS distribuídos en cinco módulos académicos, que son economía marítima, intermodalidad, operacións e servizos portuarios, planificación e estratexia portuaria, prácticas en empresas e proxecto final de máster.

Finalmente, o Ministerio indicou que o desenvolvemento do cinco primeiras edicións do título, creado en 2011, así como a contribución á formación de profesionais, 122 titulados entre 2011 e 2016, foi o principal acicate para a prórroga do convenio, de acordo co previsto na cláusula oitava do mesmo.