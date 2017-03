O Goberno concederá préstamos por 606 millóns de euros a empresas industriais, 36 millóns deles en Ferrolterra

O Consello de Ministros autorizou a convocatoria de préstamos a empresas industriais para impulsar os seus investimentos por valor de 606,4 millóns de euros, dentro do Programa de Fortalecemento da Competitividade Industrial en 2017.

O réxime de concesión será de concorrencia competitiva en cada unha das 11 zonas xeográficas específicas definidas e na xeral, que inclúe o resto do territorio do Estado español. Entre esas 11 zonas resérvanse 36,56 millóns para Ferrol, Eume e Ortegal.

O obxectivo é que as empresas deste sector poidan executar investimentos materiais destinadas á creación ou traslado de establecementos industriais e ampliar a súa capacidade de produción instalada, así como mellorar ou modificar as súas liñas de produción.

Ademais, trata de incentivar os investimentos realizados no contexto da dixitalización industrial, de forma coordinada coa estratexia establecida pola iniciativa 'Industria Conectada 4.0', podendo financiar tanto a adquisición de aparellos e equipos de produción como os gastos de enxeñaría de proceso de produción asociados aos devanditos equipos.

Segundo anunciou, os préstamos concederanse a dez anos, con tres de carencia, e o tipo de interese determinarase en función da clasificación obtida polo beneficiario durante a fase de avaliación e da garantía constituída antes da resolución de concesión, nunha pinza de entre o 1,575% e o 4%.

O importe do préstamo a conceder será do 75% sobre o total do orzamento considerado como financiable e as garantías a constituír serán do 10% do préstamo solicitado e haberán de constituírse no momento da solicitude.

O Goberno estima que poderían xerarse ao redor de 10.000 novos postos de traballo directos e indirectos grazas a estas concesións e espera que contribúan a incrementar as exportacións industriais, especialmente naqueles produtos cun nivel tecnolóxico máis elevado.