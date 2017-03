O Concello de Vigo propón un viario subterráneo para conectar Lepanto e a AP-9 e axilizar os accesos á estación

O Concello de Vigo expuxo a construción dun viario subterráneo para conectar a rúa Lepanto coa entrada á autoestrada AP-9, para evitar un tapón de tráfico nos accesos á futura estación intermodal.

Así o puxeron os técnicos sobre a mesa na reunión celebrada este venres en Madrid con responsables de Adif e da Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia.

O director xeral de Mobilidade, Ignacio Mestre, explicou que a proposta de Vigo encarece o custo da estación de autobuses que construirá a Xunta pero que, en todo caso, o goberno galego asumiría ese sobrecusto se se confirma a viabilidade técnica da proposta municipal.

A formulación do Concello olívico ten como finalidade eliminar o tapón de tráfico que podería crearse nos accesos á estación intermodal (bus e AVE), debido á limitación de gálibo que hai na rúa Alfonso XIII, polo viaduto de acceso á autoestrada.

Así, o novo viario soterrado pasaría por baixo da actual Praza da Estación e da parcela onde se instalará a futura terminal de buses.

Todas as partes implicadas no proxecto analizarán a viabilidade da proposta e as posibles afeccións aos diferentes ámbitos da estación intermodal. O próximo 27 de marzo celebrarase unha nova reunión para seguir avanzando no acordo definitivo sobre os accesos ao complexo de Urzáiz.