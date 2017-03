Evacuado en helicóptero un camioneiro logo de sufrir un accidente na A-52 á altura da Cañiza (Pontevedra)

Un camioneiro tivo que ser evacuado por un helicóptero medicalizado dos servizos de emerxencia logo de sufrir un accidente de circulación na A-52 á altura da Cañiza (Pontevedra), segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias.

O accidente produciuse no quilómetro 284 desta autovía, nas inmediacións do túnel do Folgoso, ao redor das 17,45 horas á altura do quilómetro 284. O camión fixo "tesoira", rompeu a mediana da autovía e quedou envorcado sobre o carril contrario.

A consecuencia do accidente, a esta hora permanecen cortados tres carrís da autovía, dúas en sentido Vigo e outro en dirección Ourense. O tráfico está a ser desviado polo centro da Cañiza.

Ata o lugar desprazáronse, ademais de Urxencias Sanitarias 061, os bombeiros de Ponteareas e a Garda Civil de Tráfico.