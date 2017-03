A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria celebrou a decisión do Ministerio do ramo para desbloquear finalmente a convocatoria de oferta pública de emprego mediante o impulso dun decreto lei, e asegurou que publicarán as oposicións "tan pronto se aprobe" a solución exposta polo Goberno central.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocará nas próximas semanas a oferta de emprego público docente para este ano a través da aprobación dun decreto lei, co que pretende fixar tamén unha taxa de reposición do 100% do profesorado.

"É unha moi boa noticia para os opositores de educación, que necesitan certezas e seguridade xurídica ante un proceso selectivo", destacou o departamento dirixido por Román Rodríguez.

Con esta medida, que ten que ser referendada no Pleno do Congreso dos Deputados, o Ministerio de Educación desvincularía a oferta de emprego público docente e a taxa de reposición dos Orzamentos Xerais do Estado de 2017, tal e como lle reclamaron os sindicatos de ensino na Mesa Sectorial de Educación e varias comunidades autónomas.

En Galicia, representantes dos sindicatos de profesorado e diversos portavoces políticos dos grupos da oposición tamén pediran o impulso dun decreto lei para solucionar o bloqueo da oferta de emprego.

Respecto diso, a Consellería de Educación considerou que a decisión do Goberno central "encaixa no traballo desenvolvido" ao longo dos últimos meses, "determinando as especialidades e fixando o número de prazas" da OPE, que serán unhas 1.043.

"Por tanto, a Consellería está preparada e publicará a convocatoria tan pronto se aproba o decreto lei que garanta a seguridade xurídica necesaria, cumprindo así cos compromisos anunciados. Esperamos, por tanto, que este texto normativo poida ser aprobado canto antes", concluíu.

OFERTA POR ESPECIALIDADES

En concreto, a OPE galega expón 432 prazas de secundaria nas especialidades de Lingua Castelá e Literatura (50), Xeografía e Historia (50), Matemáticas (80), Física e Química (50), Bioloxía e Xeoloxía (30), Inglés (50), Educación Física (20), Lingua Galega e Literatura (50), Análise e Química Industrial (15), Asesoría e Imaxe Persoal (12), Hostalaría e Turismo (15) e Organización e proxectos de Fabricación Mecánica (10).

En FP, haberá para Cociña e Pastelaría (10), Equipos Electrónicos (18), Laboratorio (14), Mantemento de Vehículos (18) e Sistemas e Aplicacións Informáticas (20).

Así mesmo, no corpo de mestres, proponse 50 en educación infantil, 45 en Inglés, 20 en Francés, 35 en Educación Física, 35 en Música, 80 en Pedagoxía Terapéutica, 70 en Audición e Linguaxe e 65 en Educación primaria.