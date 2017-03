O presidente do PP de Galicia e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este venres que para que Andalucía progrese "fai falta ter a cabeza aquí e non en Madrid", pois para que esta rexión teña un presidente como merece debe "ter ocupada a cabeza nos andaluces e non nun socialista vasco ou madrileño". Así se pronunciou o político galego en alusión ás aspiracións da presidenta da Xunta, Susana Díaz, por alcanzar a Secretaría Xeral do PSOE, cargo ao que xa anunciaron a súa candidatura o exlehendakari Patxi López e o madrileño Pedro Sánchez.

Moreno e Núñez Feijóo no Congreso Andaluz | Fonte: Europa Press

Durante a súa intervención ante o plenario do XV Congreso Rexional do PP-A, Núñez Feijóo sinalou que "para que Andalucía prospere hai que crer nela e o PP cre nela". Tras resaltar que Andalucía é a terra máis importante de España en poboación e recursos, e que conta cun potencial que "está por activar", defendeu que "ningunha comunidade pode ser un medio para conseguir un fin".

Así, insistiu en que Andalucía debe ser o "máximo" para un político andaluz e que esta comunidade non é "trampolín ou unha plataforma para levantar" a ninguén. "Andalucía ten que ser a primeira causa para un político andaluz e Juanma Moreno quere estar aquí", sinalou Feijóo.

O presidente do PP de Galicia sinalou que o PP-A "é o primeiro partido de Andalucía e o máis importante dentro do PP de España", á vez que manifestou que neste conclave "o máis importante non é que Moreno sexa reelixido presidente do partido en Andalucía, senón que de aquí vai saír o próximo presidente da Xunta".

Núñez Feijóo afirmou que durante os anos de recesión e crise non foi fácil gobernar pero que o PP soubo facelo, "aínda que quedan problemas por resolver, estamos a conseguilo". No seu caso, explicou que "tiven que dicirlle moitas veces que non aos galegos para empezar agora a poderlles dicir que si", e así "Galicia é hoxe unha comunidade solvente que non necesitou diñeiro dos españois para chegar a fin de mes, que crea emprego, que exporta máis que nunca, cuxa industria crece e onde habemos rebaixados os impostos máis que nunca".

Na súa opinión, "non ten sentido que unha terra tan rica como Andalucía teña o dobre de paro e de débeda pública que Galicia", do que responsabilizou ao Goberno andaluz por "non xestionar con responsabilidade, nin en época de crise económica nin en época de bonanza económica".

"MORENO REPRESENTA O FUTURO"

O presidente da Xunta defendeu que Andalucía "se merece a prosperidade que as súas xentes reclaman, merece o benestar de todos os andaluces e non só dos militantes do PSOE-A". "Andalucía merece que os seus cidadáns teñan os mesmos dereitos que o resto de España", apostilou antes de advertir que a comunidade "está á cola de gasto sanitario ou educativo".

Sobre o presidente do PP-A, Juanma Moreno, a quen definiu como un político "estable", destacou que nunca eludiu as súas responsabilidades e que está á fronte dun proxecto ao que lle dedica "o seu esforzo e o mellor momento da súa vida", aínda que podía estar noutro sitio "máis confortable".

Tras insistir en que o presidente do PP-A é o político que representa ao futuro e por iso deste congreso sairá "o próximo presidente da Xunta", Feijóo mostrouse convencido de que esta comunidade necesita un cambio "que lle devolva o sorriso".

O presidente de Galicia referiuse tamén durante a súa intervención ao imposto de sucesións e doazóns e á petición da Xunta de devolver este gravame ao Executivo central, compensando ás comunidades autónomas.

Respecto diso, dixo que da a "benvida" a esta proposta pois afirmou que se o Goberno central recupera esta competencia "o que faría é suprimilo" cando defendeu que "as familias andaluzas non teñen que cambiarse de domicilio para herdar o que os seus pais lles deixaron".