Anova celebra este sábado a súa III Asemblea Nacional cunha única lista que dará o liderado a Antón Sánchez

Anova celebra este sábado, día 18 de marzo, a súa III Asemblea Nacional cunha única lista presentada para a súa votación, a que capitanea o actual vicevoceiro parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, e que lle dará, previsiblemente e a falta da votación dos militantes, a dirección da formación, polo que sucederá así ao histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras e ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

Case 700 militantes teñen dereito a voto neste plenario do que sairá a próxima Coordinadora Nacional de Anova, un órgano que non terá 'oposición' interna despois de que os críticos coa liña actual da dirección decidisen renunciar a presentar unha candidatura, así como a integrarse na de Antón Sánchez.

En todo caso, na lista do deputado de En Marea si figuran nomes de peso na formación como os portavoces saíntes Noriega e Beiras, ademais de cargos institucionais como o deputado no Congreso Miguel Anxo Fernán Lanuxe ou os alcaldes de Teo --Rafa Sisto--, Sada --Benito Portela-- e Val do Dubra --Antonio Negreira--.

Pola súa banda, entre os críticos inclúense militantes da Asemblea de Ourense e do Morrazo e destacan figuras como a do exalcalde de Manzaneda e tamén deputado autonómico, Davide Rodríguez, quen, con todo, en declaracións a Europa Press este venres deixou claro que apoia ao seu compañeiro de bancada parlamentaria e que o seu voto é para el.

En concreto, Davide Rodríguez asina, xunto a outros militantes da Asemblea de Ourense, unha emenda que cuestiona a estratexia política seguida pola formación nacionalista na construción da unidade popular e, concretamente, con En Marea. Por iso, o debate dos textos que terá lugar este sábado permitirá medir a forza dos críticos.

SUBSTITUCIÓN XERACIONAL

Con esta discusión de fondo, da III Asemblea Nacional sairá a nova dirección de Anova que, previsiblemente, capitaneará Antón Sánchez e que contará cunha substitución xeracional. Así, o plenario pasará de elixir 75 nomes para a coordinadora a 50 (alternando homes e mulleres). Con este adelgazamento da súa estrutura, Anova busca tamén adaptarse á unidade popular.

Deste xeito, Anova afrontará tamén unha substitución xeracional tendo en conta que Xosé Manuel Beiras deixará a primeira liña da formación para ocupar un papel de referencialidad ideolóxica. Todo iso, na mesma semana na que, nunha entrevista concedida ao líder de Podemos, Pablo Iglesias, animou os actuais dirixentes da unidade popular en Galicia a "facerse cargo do asunto" sen mentores.

Pola súa banda, o alcalde de Santiago e coportavoz saínte reiterou en distintas ocasións o seu desexo de centrarse na Alcaldía de Santiago de Compostela e no espazo de unidade que conforma Compostela Aberta. Con todo, leste mesmo venres deixou claro que el quedará "de reservista". "Por se nalgún momento é necesario volver ao combate", apuntou.

NOMES DA LISTA DE ANTÓN

SÁNCHEZ A candidatura do viceportavoz parlamentario de En Marea leva por nome 'República Galega' e está encabezada polo propio Antón Sánchez, ao que lle seguen, por orde, Gladys V. Afonso, Xosé Manuel Beiras, Xiana López Penedo, Martiño Noriega, Oriana Méndez, Raúl Asegurado, Lara Rodríguez, Miguel Anxo Fernán Lanuxe, Iria Otero, Rafa Sisto, Pilar Barros, Iván Rodríguez, Celsa Oreiro, e Brais Borrajo, María Bentrón, Álvaro Montes, Lucía España, Benito Portela, Antía Comesaña, Rafa Dopico e Cristina Amor.

Así como, Antón López Dobao, Xema Rivera, Francisco Xosé Neno, Marta López, Brais Fidalgo, Ana Ardid, Brais Rodríguez, Aurora Rivas, Ignacio Javier García, Raquel Martínez, Xosé Manuel González, Antía González, Antonio Negreira, Teresa Munín Sánchez, Uxío Novo Rei, Noelia Belo, Andrés García, Mónica Montero Borrazás, Pepe Arias, Valeria Vázquez, Gustavo Pita, Lucía Suarez, Xosé Ramón Rodríguez, Paula Piñeiro, Xosé Manuel Ribeira, Olga Gago, Millán Fernández, Ana Fernández Xusto.

Pola súa banda, son candidatos para a Comisión de Garantías, María Jesus Álvarez, Carlos Enrique Pereira, Pepa Rivera, Fernando Balsa e

Alexandra García.