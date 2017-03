Bombeiros liberan a unha persoa tras sufrir un accidente de tráfico en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

Bombeiros do Salnés liberaron a unha persoa tras sufrir un accidente de tráfico na tarde do mércores no termo municipal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 18,30 horas do venres na PO-233, a estrada que une a localidade de Cotobade con Pontevedra, na zona de Bora.

O 112 Galicia recibiu o aviso do sinistro por parte da Guardia Civil de Tráfico, tras o que a central de emerxencias alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Salnés, que se desprazaron ao lugar dos feitos cun equipo de excarceración.