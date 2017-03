Liberada unha muller abandonada en Libia tras saber que estaba embarazada e obrigada a prostituírse en Ourense

Axentes da Policía Nacional desarticularon un grupo criminal de orixe nixeriana que captaba a mulleres da súa mesma nacionalidade nas zonas máis deprimidas de Benin City (Nixeria) para o seu traslado e posterior explotación sexual en distintas cidades españolas. No operativo foi liberada unha muller que foi abandonada en Libia tras saber que estaba embarazada e que logo foi obrigada a prostituírse en Ourense.

Liberan a unha muller tras ser obrigada a prostituírse en Ourense | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Policía Nacional, a operación saldouse coa detención de catro membros da rede e a liberación dunha das súas vítimas que despois dunha viaxe que durou máis de tres anos e no que percorreu case 12.000 quilómetros e acabou sendo explotada no exercicio da prostitución nun club de alterne de Ourense.

A investigación comezou cando os axentes de Ourense detectaron a presenza dunha muller de orixe nixeriana nun clube de alterne que podía ser vítima de explotación sexual.

As primeiras pescudas, segundo indica a Policía, determinaron que detrás da explotación atopábase "unha organización que contaba con captadores, persoas próximas aos responsables e da súa total confianza, que se encargaban de buscar a mulleres novas en situación de absoluta necesidade nos barrios máis deprimidos de Benín City, ás que enganaban con promesas de traballos ben remunerados en Europa".

En concreto, á vítima localizada en Ourense ofrecéronlle viaxar ata Bélxica coa promesa de contraer matrimonio cun home adiñeirado, o que lle aseguraría un futuro e a obtención dos documentos necesarios para residir legalmente na Unión Europea.

Unha vez aceptada a proposta e antes de abandonar Nixeria, segundo relata a Policía, a muller "foi sometida a rituais de vudú establecéndose unha especie de contrato en virtude do cal a organización se comprometía a levala ata o destino previamente acordado e a custear todos os gastos xerados pola viaxe".

Así mesmo, ela xuraba lealdade ás súas explotadores, comprometéndose a non escapar nin denuncialos ás autoridades, así como a pagar a débeda adquirida pola súa viaxe. En caso de incumprimento do contrato, ela e a súa familia poderían sufrir todo tipo de males ou incuso a morte.

LONGA VIAXE

Así, xunto a outro oito mulleres máis, comezou unha longa viaxe por vía terrestre que a levaría desde Nixeria ata Libia, atravesando Níxer e Alxeria. En todo momento as mozas estiveron acompañadas e controladas por outro membro da trama, o "pasador", segundo concreta a Policía, que tamén se encargaba de "aleccionarlas sobre o seu modo de comportarse, as respostas que debía dar preguntas das autoridades policiais no cruzamento de fronteiras e todo o necesario para asegurar a súa chegada ao seu destino final".

Unha vez en Trípoli a vítima foi examinada por un médico que a informou que estaba embarazada e, tras negarse a abortar, foi abandonada á súa sorte en Libia. Despois desprazouse como puido ata Zuara, desde onde viaxou a Alxeria coa axuda dun compatriota.

Máis tarde dirixiuse a Marrocos con documentación falsa e un billete de autobús que lle facilitaron. E xa nesta cidade, instalouse nun campamento de refuxiados onde foi vendida a outro membro da rede que a levou a Tánxer para esperar o momento oportuno para embarcar nunha patera con destino a España.

OBRIGADA A "REENGANCHARSE" Á REDE

A patera foi rescatada en alto mar e trasladada a Alxeciras para ingresar nun centro asistencial. Alí, a vítima recibiu unha chamada da súa explotadora na que lle daba instrucións precisas para dirixirse ao lugar no que sería recollida por outros dous membros da organización, que a trasladaron ata a localidade sevillana de Camas, despois a Málaga e, finalmente, ao que sería o seu lugar de destino en Ourense, segundo sostén a Policía.

Na cidade galega, a muller foi informada de que adquirira unha débeda de 30.000 euros coa rede e que para saldala tería que exercer a prostitución nun clube de alterne da localidade, todo iso baixo ameazas por parte dos membros da organización.

DETENCIÓNS E REXISTROS

A operación concluíu coa detención de catro membros da organización --dúas en Sevilla, un en Ourense e un en Bilbao-- e a desarticulación da armazón criminal en España. As investigacións levaron á localización doutro tres vítimas máis, dúas delas en Francia e unha en Italia.

No transcurso do operativo os investigadores rexistraron dous domicilios, en Sevilla capital e en localidade próxima de Camas, nos que se interveu importante documentación contable relacionada coa explotación sexual de mulleres, efectos para a práctica de rituais vudú e numerosos terminais de telefonía móbil e dispositivos electrónicos de almacenamento de datos.

PLAN POLICIAL

A Policía destaca que esta operación se enmarca dentro do Plan da Policía Nacional contra a Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual, posto en marcha en 2013, e que deu lugar á creación da Brigada Central contra a Trata de Seres Humanos, adscrita á Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional.

Coa posta en marcha deste plan, a Policía Nacional activou a liña telefónica 900 10 50 90 e o correo trata@policia.es para facilitar a colaboración cidadá e a denuncia, anónima e confidencial, deste tipo de delitos.