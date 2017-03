A cabeza da única candidatura para o III Asemblea Nacional de Anova que se celebra este sábado en Pontevedra, Antón Sánchez, manifestou que a súa intención é, despois desta asemblea, contar con aquelas voces que decidiron non integrarse na lista que el representa nin presentar lista alternativa para os órganos de dirección. Ademais, entre os seus obxectivos para a formación nacionalista, atópanse "consolidar" a unidade popular.

Antón Sánchez, cabeza de lista da única candidatura para Anova | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, Sánchez subliñou que a súa lista tratou de conseguir "unha candidatura de integración o máis representativa da organización posible". "Non puido ser, pero isto non termina hoxe", proclamou o tamén deputado, quen remarcou que "o diálogo seguirá ao día seguinte".

Antón Sánchez defendeu que o obxectivo non era que houbese unha lista única, xa que se "aceptaba con naturalidade que se enfrontasen posicións diferentes", porque é "o democrático".

Pero ao haber unha única lista, admitiu que hai que "apostar por que toda esa xente que non quixo integrase sentan partícipes na dinámica de Anova, porque son xente que son moi importante que siga contando".

A Coordinadora que salga da asemblea estará composta unicamente polos 50 nomes elixidos da lista que encabeza Antón Sánchez, o que deixa fora (ao non integrarse nin presentar lista alternativa) aquelas voces críticas coa liña política actual, como o tamén deputado Davide Rodríguez ou a parlamentaria no Congreso Alexandra Fernández.

Antón Sánchez indicou que non se pode "predicar" que están preocupados polos "problemas da xente" e logo estar "leados" con cuestións da organización. "Temos que dar os debates e non se pode seguir ao día seguinte con esta dinámica, hai que empezar a traballar todos por este proxecto", incidiu.

"CON ILUSIÓN"

O tamén parlamentario de En Marea manifestou que afronta esta asemblea con "ilusión" e coa intención de que se dea "o debate en base aos textos presentado". "Un debate san e conseguir superar o día de hoxe esas discrepancias políticas que poida haber", apostilou.

Así mesmo, remarcou que esta asemblea servirá para "encarar a renovación dos órganos de dirección para os próximos anos", unha "profunda" renovación, dixo, para os "moitos retos" que hai que afrontar. Entre eles, citou a necesidade de "consolidar" os gobernos municipais e "incrementar" a potencia local; así como "consolidar a unidade popular na sociedade", despois de dous anos "moi centrados no electoral".

Antón Sánchez tamén aspira a que Anova, nesta nova etapa que arrinca este domingo tras a asemblea, se consolide "como "ferramenta útil", algo que partirá da "renovación dos textos" e de "as persoas dos órganos de dirección". "Con moito diálogo, escoitando moito para que todo o mundo senta partícipe de Anova", asegurou.

"GRAN RESPONSABILIDADE DE PAÍS"

Preguntado polas discrepancias na estratexia política, Antón Sánchez, que se perfila como futuro portavoz nacional (cargo que, salvo cambios no regulamento, elixirase despois desta asemblea por parte da nova Coordinadora), advertiu de que Anova ten unha "gran responsabilidade de país".

Así, sinalou que as causas "obxectivas" que levaron a Anova a facer a "aposta que se fixo pola unidade popular seguen aí". "A explotación, o sufrimento de moita xente, a inxustiza, as estafas continuas á xente... seguen aí", mencionou o sucesor no cargo de Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega.

Por iso, entende que hai que seguir "traducindo" estas cuestións nun "movemento político que acabe con esas inxustizas". "E para iso necesitamos ideas, alternativas e a forza, e non coñezo outra maneira de conseguir a forza que a unidade popular", proclamou Sánchez, quen remarcou que "se todos están de acordo niso, as outras diferenzas soluciónanse con diálogo e con vontade".